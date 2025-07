A Balaton legyen egy jól élhető régió

A miniszter fontosnak nevezte, hogy a térségben élőknek tudjanak olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyekkel azt érzik, nemcsak a szép környezet miatt jó itt élni, hanem amiatt is, hogy odafigyelnek az emberekre – írja az MTI. Hozzátette: a Balaton környékén élni privilégium, de emellé felelősség is jár, az itt élőknek figyelni kell a Balaton állapotára és a közösségekre, a hagyományok megőrzésérére is.

Fotó: Burger Zsolt

Révfülöp, a Balaton egyik legszebb pontja

Navracsics Tibor azt mondta: Révfülöp nem csak az egyik legszebb pontja az ország egyik legszebb vidékének, de központi helyen levő település a Balaton északi partján Balatonfüred és Keszthely között.

Mivel Tapolca már mintegy 15 kilométerre van a tóparttól, ezért döntöttek amellett, hogy Révfülöpön minél több olyan létesítményt hozzanak létre, amely a térségben élők komfortját szolgálja. Ezért létesítettek mentőállomást, kormányablakot, vagy újították fel az önkormányzat épületét a településen – tette hozzá.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter kitért arra is: nem múlik el úgy hét Magyarországon, hogy ne adnának át valami olyan jelentős létesítményt, amely európai uniós forrásból valósult meg.

Magyarország hagyományosan a legjobb felhasználója az európai uniós forrásoknak, az elmúlt két pénzügyi időszakban is az első helyen végzett a tagállamok közt az uniós források felhasználásában – mondta Navracsics Tibor.

A tárcavezető hozzátette: bízik abban, hogy a mostani fejlesztési időszakban is sikerül dűlőre jutni az Európai Bizottsággal, és az egyelőre még felfüggesztett pénzeket is folyósítják.