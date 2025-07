Gőzmozdonnyal a Balatonhoz – az elfeledett Veszprém–Alsóörs vasútvonal igaz története

Az áttörés és törvénybe iktatás

1907 februárjában Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter benyújtotta a Balaton-parti vasút kiépítéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet még abban az évben elfogadtak. A 1907. évi XX. törvénycikk rögzítette a vasút kiépítésének pontos irányát és két éven belüli megvalósítását.

Építés és megnyitás rekordidő alatt

Az építkezés 1907 októberében kezdődött, a töltések építése Balatonalmádinál indult. A vasútvonal technikai részletei – felüljárók, támfalak, állomások – az akkori sajtóban is nagy figyelmet kaptak. Az Alsóörs–Veszprém vonal mindössze hét hónap alatt elkészült, és 1909. július 8-án hivatalosan is megnyitották a forgalom számára. A megnyitóünnepségen államtitkárok, városvezetők és lelkes lakosok is részt vettek.

Működés és emlékek (1909–1969)

A vonal hatvan évig működött, és főként nyáron volt nagy jelentősége: veszprémiek ezrei utaztak rajta a telkükhöz, strandolni vagy nyaralni. A nyári hétvégéken zsúfolt szerelvények járták az utat, igaz, legendás lassúságuk miatt némi mosolyt is kiváltottak. A személyes emlékek mára felértékelődtek: a szájhagyomány típusú visszaemlékezések, hanganyagok értékes kiegészítői a hivatalos dokumentációknak.