Többfunkciós balatoni házat árulnak különleges múlttal, elképesztően jó áron (+ galéria)

A ház története nem szokványos. Az 1990-es években épült, majd 2017-ben újult meg, mára egy többfunkciós, rugalmasan használható otthonként működik. Az Balaton-parti ingatlan jelenleg lakásként szolgál, de múltja alapján többet mesél: korábban stúdióapartmanként üzemelt, vendégkörrel, sőt a Covid-időszak alatt munkásszállásként funkcionált. Az alsó szint kialakítása ezt meg is magyarázza: két külön bejáratú stúdió kapott helyet, saját konyhával, fürdőszobával – akár vendéglátásra, akár külön generációknak is ideális. Mindez 100 millió forint alatt.

Balaton-parti ingatlan, ami maga a megtestesült nyugalom

Fotó: Ingatlanbazár.hu

Balaton-parti ingatlan pár lépésre a víztől

A tetőtér külön bejárattal is megközelíthető, de a két szint akár egyben is használható: egy korábbi beltéri lépcső helye megvan. A felső szinten egy tágas terasz, hálószoba, étkezős konyha és fürdőszoba található. A fűtést gázkazán biztosítja, az alsó szinten pedig egy modern hűtő-fűtő klíma is működik.

Az épület remek helyen fekszik: buszmegálló 50 méterre, a Balaton partja gyalogosan is elérhető, a legközelebbi élelmiszerbolt három sarokra, a város központja pedig néhány perc autóútra található. A közelben óvoda, iskola, középiskola és többféle munkalehetőség is adott – főként a gyártelepnek és helyi vállalkozóknak köszönhetően.

Bár az ingatlanhoz nem tartozik nagy kert – mindössze 83 négyzetméteres telek áll rendelkezésre –, funkcionálisan így is sokoldalú. Ha valaki a Balatonhoz közel keres élhető, akár kétgenerációs otthont vagy befektetésként használható épületet, ritka jó lehetőséggel találkozhat itt.

A balatonfűzfői ház jelenleg üres, a vendégek már elmentek, a munkásszállás is szünetel. Hogy mi lesz a következő fejezet? Az új tulajdonoson múlik.

Az ingatlan ára 55 millió forint.