Fotókon Balatonalmádi kincsei, ezeket fel kell fedezned (galéria + videó)

Veszprém-Alsóörs között 1969-ig közlekedett vonat, aminek gazdasági szempontjai is voltak, illetve az építőanyagot is azon szállították. Ahol most a Balaton Pláza áll Veszprémben, onnan indult a vonat és a mostani Veszprém–Szentkirályszabadja–Balatonalmádi kerékpárút vonalán közlekedett, ami Balatonalmádiban is több helyen megállt. A vasútvonal emlékére kiállított 375 680 pályaszámú Kati gőzmozdony annak idején tényleg ezen a vonalon közlekedett.

A város bővelkedik a szebbnél-szebb villákban, melyek közül is kiemelkedik a Kis Jancsi villa, aminek jelenleg svájci tulajdonosa van. A villát 1891-ben építették és Orsolya János, híres cigányprímás vásárolta meg annak idején. A Töltés utcán található, ami a legpanorámásabb részre Balatonalmádinak. A villák megtekintésére hozta létre a Honismereti és Városszépítő Kör a Villaséták programot.