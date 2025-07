Három új strandröplabdapályával lett gazdagabb Balatonalmádi (galéria)

Az átadón elhangzott: korábban két pálya állt a sportolni vágyók rendelkezésére, ám azok szinte folyamatosan telítve voltak. Ezért is jelent komoly előrelépést az új beruházás – nemcsak Balatonalmádi, hanem a Pannon Egyetem hallgatói és a térség nyaralói számára is. A megvalósítás gyorsasága példaértékű: a projekt egyik kulcsfigurája Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja volt, aki közvetített az érintett felek között, és aktívan támogatta a kezdeményezést.

Három új strandröplabdapályával lett gazdagabb Balatonalmádi

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A kivitelezésben részt vevő cég képviseletében elmondták: a vállalat cégcsoportja elsősorban diákokat, nyugdíjasokat, kékgallérosokat és főállású dolgozókat foglalkoztat, akik kemény munkával teremtenek értéket. Ebből az értékből pedig vissza is szeretnének adni annak a közösségnek, ahonnan építkeznek. A legtöbb vállalkozásuk székhelye Veszprém megyében található, így számukra fontos, hogy helyi fejlesztéseket támogassanak. A most átadott pályákat egyértelműen a közösségépítés új színtereként képzelik el, ahol már most is sokan várakoznak játékra.

Az eseményhez kapcsolódóan bemutatkozott a Smash Strandröplabda By Melodiák nevű kezdeményezés is, amely egy korábban is sikeresen működő rendezvénysorozat újraindítása. Eddig Balatonfüreden rendezték a versenyeket, de most Balatonalmádi lett az új otthonuk – köszönhetően az önkormányzattal és a cégekkel kialakított együttműködésnek. Az új komplexum nemcsak strandröplabda, hanem strandtenisz és strandkézilabda események lebonyolítására is alkalmas, így a fiatalokkal való kapcsolatépítés és közös programok szervezése is egyszerűbbé válik. Az idei évben két időpontban – júliusban és az augusztus 20-i hétvégén – rendeznek kétnapos tornát, amit a jövőben tovább szeretnének bővíteni táborokkal és folyamatos sportolási lehetőséggel.

Az esemény zárásaként egy kis barátságos ugratásra is sor került: a résztvevők még Dolgos úr orrán lévő pattanásnak is megbocsátottak, majd közös kézfogással „avatták fel” a pályát – nem egyszerre, hanem sorban, ahogy azt kell.