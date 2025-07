Ez a balatoni kutyanapközi megmenti a nyaralásod, a kutyád is imádni fogja

Sokan tartanak attól, hogy nyaralás alatt kutyájuk rosszul viseli a panziós elhelyezést vagy az idegen környezetet. A Balaton északi partján, Balatonudvariban egy új lehetőség született azoknak, akik szeretnének pihenni, de közben biztos kezekben tudni kedvencüket. A Balatoni Mancsudvar nem egy átlagos kutyapanzió, ez a hely inkább egy nyugodt, játékos kutyanapközi, ahol a kutya napközben jól érzi magát, estére pedig hazatérhet megszokott otthonába.

Balatoni Mancsudvar: Vaszkó másodjára jár a kutyanapköziben

Fotó: Balatoni Mancsudvar

Balatoni Mancsudvar: kutyanapközi, este otthoni nyugalom

A Balatoni Mancsudvar egy 2000 négyzetméteres, árnyékos kerttel és kutyabarát felszereléssel ellátott udvar Balatonudvariban, ahol házigazda napközben gondoskodik kedvencedről: séta, játék, pihenés a kutyusoddal, és akár gyógyszeradagolás is belefér, ha szükséges.

Egyszerre csak egy család kutyái tartózkodnak az udvarban, így elkerülhető a stresszes, falkás helyzet. A házigazda saját kutyája, Csitri egy szelíd, jól szocializált szuka, de igény szerint külön is lehet őket választani. Mielőtt a kutyus először ellátogatna, egy ismerkedős találkozót is szerveznek, hogy a későbbi napok nyugodtan teljenek. Ez a lehetőség azoknak szól, akik szeretnének nyugodtan nyaralni a Balatonnál (vagy akár messzebb is), de nem szívesen hagyják egyedül a kutyájukat, és a panziós megoldások helyett egy személyesebb, gondoskodó napközit választanának.