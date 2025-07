Nyári rémálom a Balatonon: szerencsétlenség az élményparkokban

Két baleset is történt a Balaton vízi élményparkjaiban, ahol fürdőzők sérültek meg. Egy férfi hason csúszott le a vízi csúszdán, és beütötte a fejét a medence aljába, míg egy másik strandoló vállsérülést szenvedett egy felfújható eszközön – írta a VMSZ Facebook-oldalán.

Fotó: VMSZ – Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

Vízi élménypark-balesetek a Balaton körül

A Balaton strandjain dolgozó vízimentők idén is folyamatos készenlétben állnak, hogy gyorsan beavatkozzanak a vízi élményparkokban előforduló baleseteknél is. A vízi csúszdák és felfújható parkok ugyan nagyszerű szórakozást nyújtanak, de veszélyeket is rejtenek, ezért fontos a gyors és szakszerű elsősegély. Az ilyen beavatkozásoknak köszönhetően sok súlyos sérülést sikerül elkerülni, és a fürdőzők biztonságban élvezhetik a nyarat.