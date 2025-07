Súlyos pénzbírságot kaphatnak a Balatonnál nyaralók, ha ezt figyelmen kívül hagyják

A Balaton nyáron nemcsak a fürdőzők kedvelt célpontja, hanem a horgászok körében is nagy népszerűségnek örvend, hiszen a tó gazdag halállománya és gyönyörű természeti környezete ideális feltételeket biztosít mindkét tevékenységhez. Ugyanakkor kevesen vannak tisztában azzal, hogy a Balaton kijelölt fürdőhelyein a fürdési szezonban, nappali időszakban szigorúan tilos a horgászat. Ezt a szabályt a biztonság és a zavartalan fürdőzés érdekében vezették be, és annak megszegése akár 200 ezer forintos pénzbírságot is vonhat maga után, ezért érdemes figyelmesnek lenni és betartani a szabályokat – írja a vg.hu.

A Balaton horgászata népszerű, de a szabályokat be kell tartani

Fotó: NurPhoto / AFP/vg.hu

Balaton a horgászok körében is kedvelt

A Balatonnál a hobbihorgászat rendkívül népszerű szabadidős tevékenység, ám sokan nem ismerik a fürdési szezon alatt érvényes szigorú szabályokat, különösen a kijelölt strandok és fürdőhelyek környékén. A szabályok megszegése súlyos pénzbírsággal járhat, ezért fontos tájékozódni arról, hol, mikor és milyen feltételekkel megengedett a horgászat a tónál.

A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy a kijelölt fürdőhelyeken a fürdési idényben nappal tilos a horgászat. A rendelet értelmében a jegyzett vagy önkormányzati fenntartású partszakaszokon, amelyeket bóják és táblák jelölnek, napkeltétől napnyugtáig nem engedélyezett a horgászat, és ennek megsértése szabálysértésnek minősül, amely akár jelentős bírságot vonhat maga után. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szerint a jogszabályi tilalom napközben érvényes, azonban este, napnyugtától napkeltéig a horgászat megengedett még a kijelölt fürdőhelyeken is. Azok a partszakaszok, amelyeket nem jelölnek bójával vagy táblával, nem minősülnek kijelölt fürdőhelynek, így a BHNP Zrt. álláspontja szerint ezekre a tilalom nem vonatkozik, és bármikor engedélyezett a horgászat.

További érdekességek a témában a vg.hu-n.