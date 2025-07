Furcsa, de igaz: három különös baleset

Az elmúlt években több olyan közlekedési és rendezvényi incidens történt, ahol a kiváltó ok annyira meglepő volt, hogy elsőre szinte hihetetlennek tűnt. Ezekben az esetekben nem gyorshajtás, alkohol vagy műszaki hiba okozta a bajt, hanem egy darázs, egy pogácsa. A közös bennük, hogy hétköznapi helyzetekben, egy-egy másodpercnyi figyelemzavar vagy váratlan természeti tényező elegendő volt ahhoz, hogy a megszokott rutin hirtelen balesetbe forduljon át. Most három olyan esetet mutatunk be, ahol a balesetet meglepő, szinte abszurdnak tűnő körülmény váltotta ki mégis mind valóságos, dokumentált történet.

Még egy pogácsa is okozhat meglepő közúti balesetet

Fotó: Luis Diaz Devesa

Egy apró figyelmetlenségből is lehet baleset

1. Darázs okozta a rémületet és az árokba borulást

Egy édesapa két gyermekével autózott, amikor hirtelen berepült egy darázs az utastérbe. A sofőr ösztönösen elrántotta a kormányt, a jármű kisodródott, majd felborult az árokban. Bár mindenki túlélte az ijesztő pillanatokat, a hatóságok nem hagyták következmények nélkül a történteket: vádemelés következett, a sofőrt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, jogosítványát bevonták. Egyetlen rovar is elég volt ahhoz, hogy a családi kirándulásból súlyos baleset legyen, és hosszú időre megváltozzon három ember élete.

2. Pogácsa okozta a bajt – három autó is összetört

Egy fiatal nő vezetés közben leejtett egy pogácsát, majd megpróbálta felvenni azt az utastérben. A figyelemelvonás miatt járműve hátulról nekiment az előtte állónak, amely ettől továbbcsúszott, és nekiütközött egy harmadik autónak is. A többszörös koccanásban személyi sérülés szerencsére nem történt, de a keletkezett anyagi kár jelentős volt. A hatóság szerint a vezetés közbeni evés súlyos kockázatot jelent, és már önmagában is a közlekedési szabályok megsértésének minősül. Egy ártalmatlan pogácsa okozott dominószerű karambolt és egyúttal fontos tanulságot is arról, hogy mennyit számít pár másodperc figyelmetlenség.

3. Egyetlen repülő rovar miatt fordult fel az autó

A sofőr nyitott ablakon keresztül váratlanul berepített egy rovar az autóban – reflexből elhessegette, elveszítette az uralmat, és az autó felborult. A jármű egy híd korlátjának csapódott, majd oldalára borult, szerencsére az utas csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők ellátták, és a közlekedés csak rendőri irányítás után állt helyre. Az ügy különlegessége, hogy egy apró rovar is elég volt ahhoz, hogy életveszélyes helyzetet idézzen elő, pedig nem volt sebességtúllépés, rossz idő vagy technikai hiba – csak egy kis rémület és egy reflex.