A Bitang Burger Alsóörs Facebook-bejegyzése szerint náluk nem lehet 990 vagy 1590 forintért burgert enni. A legolcsóbb tétel is 3490 forint, és innen csak felfelé nő az ár – mégis, szinte mindig telt házzal üzemelnek. Ennek pedig egyszerű oka van: a minőség.

Bitang Burger Alsóörs: Kitálalt az év hamburgerezője: igen, drágák vagyunk, mert....

Forrás: Bitang Burger & Coffee Shop/Facebook

A tulajdonos szerint a kezdetektől nem az volt a cél, hogy olcsók legyenek. Inkább az, hogy magas minőségű alapanyagokkal dolgozzanak, és ezek önmagukban adják meg az étel valódi ízét. Nem ízfokozókkal, nem tömeggyártott húspogácsákkal, hanem valódi, kézzel válogatott hozzávalókkal.

A posztban azt is kifejtik, hogy ha a klasszikus vendéglátós árazási szabályokat követnék – ahol a fogyasztói árnak minimum háromszor annyinak kell lennie, mint az alapanyagköltség –, akkor az áraik még a mostaninál is jóval magasabbak lennének. „Akkor tényleg kivernénk a biztosítékot” – írják. Ehelyett igyekeznek a lélektani határ közelében maradni, úgy, hogy közben ne menjen a minőség rovására.

A hamburgerező mögött álló csapat 18 főből áll. Ők nap mint nap azért járnak be dolgozni, hogy megéljenek – akárcsak bárki más. A tulajdonos hangsúlyozza: a vendéglátósok is pénzből élnek, a bérköltségeket, rezsit, járulékokat, alapanyagárakat pedig valamiből ki kell termelni. Ezek olyan háttérköltségek, amelyeket a vendég legtöbbször nem lát – és sokszor nem is gondol bele.

„Igen, drágák vagyunk. A minőségtelen, vacak alapanyagú hambikhoz képest biztos” – írják. De mint fogalmaznak, nem is az volt a céljuk, hogy olyan ételeket áruljanak, amelyeket a vendég egy perc alatt elfelejt. Olyan burgereket készítenek, amiket ők maguk is örömmel esznek még 4,5 év után is, hetente többször. Ez az ő valódi mércéjük.

A hitvallásuk nem csak az ételről szól, hanem az emberi oldalról is: „Az a célunk, hogy azoknak az embereknek, akik kidolgozzák a belüket nap mint nap, ne minimálbéres pénzeket fizessünk.” A tulajdonos szerint fontos, hogy a vendéglátós ne szenvedjen a munkahelyén, hanem motivált és megbecsült legyen. A jó ételhez ugyanis jó csapat is kell.