Bujtor István fia döbbenetes hasonlóságot mutat legendás édesapjával

A Pogány Madonna, a Hamis a baba és a Zsaruvér és Csigavér csak néhány azok közül a klasszikus filmek közül, amelyeket Bujtor István emlékezetes alakítása tett halhatatlanná. Bujtor István jellegzetes hangja ma is sokak fülében él, hiszen nemcsak saját szerepeiben, hanem Bud Spencer magyar hangjaként is felejthetetlent nyújtott – írja a femina.hu.

Bujtor István tehetsége és szenvedélye fiában, Balázsban tovább él

Fotó: Youtube/Best Podcast/femina.hu

Bujtor Balázs idén ünnepelte 50. születésnapját. A Best magazinnak őszintén mesélt édesapjáról, a színészlegenda haláláról, és saját életéről is – első pillantásra pedig szembeötlő, mennyire hasonlít néhai apjára, a hasonlóságot lehetetlen lenne letagadni.

Bujtor István nemcsak a színészetért, hanem a Balatonért és a vitorlázásért is szenvedélyesen rajongott, ezt a szeretetet pedig fiának is továbbadta. „Egyre inkább úgy érzem, amíg lehet, élni kell, élvezni az életet! Le kell menni a Balatonra vitorlázni, sétálni, biciklizni. Ott kell lenni Szemesen, Tihanyban, Füreden, teljesen mindegy, csak legyen közel a Balaton” – mesélte a Best Podcastben Balázs, aki édesapja nyomdokain halad a természet és a szabadság szeretetében is.