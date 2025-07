Dr. Cholnoky Jenő (1870–1950) földrajztudós, egyetemi tanár születésének 155. és halálának 75. évfordulójáról emlékeztek meg Balatonarácson. Július 23-án, a tudós születésnapján, a már hagyományos, idén ötödik alkalommal megrendezett Cholnoky Emlékdélután keretében elevenítették fel a veszprémi születésű geográfus életének fontosabb eseményeit.

A Cholnoky család tagjai az arácsi Cholnoky Jenő-emlékműnél

Forrás: Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület

Az rendezvényen közel két tucat érdeklődő vett részt, köztük a szervező Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportjának tagjai, a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület képviselői, füredi, veszprémi és budapesti vendégek. A Cholnoky család képviseletében kilenc családtag, a tudós unokája, déd- és ükunkái is megjelentek az eseményen. A délutánt Takács Miklós a helyi helytörténeti egyesület elnöke nyitotta meg, aki emlékeztetett Cholnoky balatoni, és főként Balatonarácshoz és Balatonfüredhez kötődő kapcsolataira, kutatásaira. Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is egy érdekes relikviát láthatott a közönség, Cholnoky egykori budapesti lakásának utcanévtábláját.

Cholnoky Jenőre emlékeztek

A Rókus Kórházzal szemben lévő Gyulai Pál utcai bérlakásban harminc éven át lakott a tudós, onnan járt egyetemi és tudománynépszerűsítő előadásokat, felolvasásokat is tartani. Rybár Olivér geográfus, helytörténeti kutató egy rövid előadásban mutatta be a Cholnoky kolozsvári fotóhagyatékát, melyet évtizedekig elveszettnek hitt a szakma is. A geográfus a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából tartott budapesti kiállítás kapcsán elevenítette fel Cholnoky Jenő Erdélyben töltött éveit. A fotógyűjteményből származó közel húsz fényképpel egy képzeletbeli időutazáson vehettek részt az érdeklődők, mely keretében a földrajztudós fontosabb utazásai - Kína, Alpok, Spitzbergák, USA - és kutatásainak főbb helyszínei pl. a Balaton-felvidék is bemutatásra kerültek. A csodával határos módon megmenekült fényképgyűjtemény anyaga ma már online is kutatható. A beszélgetés során az érdeklődők számos kérdést intéztek a meghívottakhoz, melyek során számos érdekes családi történet került szóba. Cholnoky Tamás, a tudós unokája, egy nagyapjával közös fotót is bemutatott, mely az egykori füredi Opravill panzió (ma Huray villák) előtt készült 1943-ban.