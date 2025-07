A veszprémi fiú, aki megrajzolta a világot – 155 éve született Cholnoky Jenő

A fiatal Cholnoky Jenő már középiskolásként is földrajzkönyveket írt – előbb Veszprémben, majd Pápán tanult –, de szülei inkább a biztos megélhetést választották számára: a Műegyetemen kezdte tanulmányait vízépítő mérnökként. A sors azonban végül a földrajz felé terelte. Tanársegéd lett Klimm Mihály mellett, majd megismerkedett Lóczy Lajossal, a híres Ázsia-kutatóval, aki meghívta maga mellé a Tudományegyetemre.

Balatonfüred, Blaha Lujza utca 2., Huray villa, ekkor Opravill pensio. Cholnoky Jenő földrajztudós (1937)

Fotó: Fortepan/Cholnoky Tamás

155 éve született Cholnoky Jenő

1896-ban Cholnoky útra kelt: Kínába indult tanulmányútra, hogy a nagy folyók deltáit kutassa. Két évet töltött Kelet-Ázsiában, feltérképezett egy hatalmas lávamezőt, vízrajzi megfigyeléseket végzett, és gazdag néprajzi anyagot is gyűjtött. Naplóiban több mint ezer rajz maradt fenn – mérnöki pontosságú ábrák, térképek, építmények részletes dokumentációi.

Hazatérve már két doktori címmel, adjunktusként folytatta pályáját. 1905-től 15 évig a kolozsvári egyetemen tanított, ahol a magyar földrajzoktatást nemzetközi színvonalra emelte. Tanulmányozta Erdély természeti viszonyait, közben három gyermeke is született. Nehéz életutat járt be: első felesége hosszú betegség után hunyt el, második feleségét 1945-ben vesztette el, ugyanabban az évben, amikor egyetlen lánya is meghalt.

A történelem viharai őt sem kímélték. 1919-ben menekülnie kellett Kolozsvárról, később Budapesten dolgozott a béketárgyalások előkészítésében, majd a Budapesti Tudományegyetemen lett tanszékvezető. Itt kifosztott, elhanyagolt tanszéket vett át, de fáradhatatlan munkával újjáépítette. Több mint 20 ezer oldalnyi jegyzet és rajz, valamint rengeteg lelkes tanítvány maradt utána. Nevéhez fűződik a magyar tájékoztató földrajz megújítása és a tudomány népszerűsítése is – előadásai legendásan élvezetesek voltak.

1950. július 5-én hunyt el Budapesten, harmadik felesége, Vadas Jolán oldalán. Nyolcvanéves koráig dolgozott, írt, tanított – a tudomány, a természet és Magyarország szenvedélyes szerelmeseként.

Cholnoky Jenő emléke máig él Veszprémben: nevét iskola, utca, emléktábla és tudományos díj is őrzi. Születésének 155. évfordulóján méltán emlékezünk rá nemcsak mint tudósra, hanem mint hazaszerető emberre, tanárra, aki hitt abban, hogy a világ megismerése nemcsak a térképekből, hanem a személyes felfedezésből fakad.