Brutálisan megdrágulhat a cigaretta az unió döntése után

Az adóemelés célja a dohányzás visszaszorítása és az EU-piac egységesítése. A tervezet minden dohányterméket érint: a hagyományos cigaretta, az e-cigaretta, a hevített dohánytermékek és a nikotinpárnák is drágulnának. Az uniós reformterv drágítaná a dohánytermékeket, veszélyeztetve a boltokat és a fogyasztók pénztárcáját. A feketepiac is profitálhat belőle.

Nem tévedett a felirat készítője, a cigaretta adóemelése sok ember számára lehet végső lökés

Kép: AI illusztráció

Füstbe megy a terv? Cigarettaháború indulhat az Unión belül

A reformterv alapján a hagyományos cigaretták jövedéki adója 90 euróról 215 euróra nőne ezer szálanként, a hevített dohánytermékeknél is hasonló nagyságrendű emelést vezetnének be. A szivarokra és szivarkákra pedig extrém, akár 1090(!) százalékos növelés is érkezhet. Ezek az adókulcsok csupán az uniós minimumok – ennél magasabb mértékeket is bevezethetnek a tagállamok.

A magyar fogyasztókat különösen érzékenyen érintheti a változás, mivel hazánk eddig sem tudta teljesíteni az uniós árarányos jövedéki követelményeket. Szakértők szerint a drágulás a feketepiac növekedéséhez vezethet, ami tovább fokozza az ellenőrizetlen, egészségkárosító dohánytermékek kockázatát.

Svédország ellenáll – a nikotinpárnák miatt forr a levegő

A javaslat megosztja Európát: Svédország kiakadt, a magyar trafikosok aggódnak – az egészségpolitikai vita szuverenitási kérdéssé fajul. A legélesebben Svédország tiltakozik: a skandináv állam szerint a drágulás visszaterelné az embereket a klasszikus dohányzáshoz. Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter szerint a nikotinpótló termékek kisebb egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért azok drasztikus megadóztatása ellentmond az ártalomcsökkentő elvnek. Svédországban a lakosság csupán 5%-a dohányzik (EU-átlag: ~20%), ráadásul a nikotinpárna legális és elterjedt. Ráadásul az adóbevételeket nemzeti kézben tartanák, nem adnák Brüsszelnek.

Magyarország: feketepiac és munkahelyek veszélyben

Hazánkban a cigarettára vonatkozó jelenlegi jövedéki adó nem éri el az EU által előírt minimumot, így az új szabályozás azonnali, komoly drágulást okozna. Az áremelés nyomán a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége szerint:

Nőhet az illegális, ellenőrizetlen termékek fogyasztása és mintegy 20 000 trafikos munkahely lehet veszélyben.

A feketepiac előretörése nemcsak gazdasági kárt okoz, hanem súlyos egészségügyi kockázatokkal is járhat, hiszen az illegális cigiknél nincs minőségellenőrzés.