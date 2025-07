A Pápai Tankerületi Központ újabb elismerése

Áldozó Tamás, Egyházi Andrea, Koncz Zsófia és Müller Anita a díjátadón

Fotó: Pápai Tankerületi Központ

A Családbarát munkahely díj nem csupán erkölcsi elismerés, hanem egy fontos visszajelzés is arról, hogy a szervezet jó úton jár a munkatársak és családjaik támogatásában. A Pápai Tankerületi Központ példája jól mutatja, hogy a gyermekes szülők munkahelyi támogatása nemcsak emberi, hanem hosszú távon szervezetileg is megtérülő befektetés. A Pápai Tankerületi Központ érdeme, hogy ezt felismerte, és példaértékűen alkalmazza is.