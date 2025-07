A cecei dinnye a nyár slágere

Tombol a nyár, és vele együtt a dinnyeszezon is. Nemcsak a nagy hipermarketekben, hanem az út melletti alkalmi árusítóhelyeken is hozzájuthatunk a hűsítő falatokhoz.

Gál Krisztián szerint az idei dinnyeszezon is jó

Forrás: Gálvirág

A dinnyeszezon augusztus közepéig tart

A pápateszéri családi vállalkozásnál három éve árulnak dinnyét, főszezonban Cecéről szerzik be, mely iránt nagy a kereslet – minden héten fel kell tölteni a készletet. Gál Krisztián tulajdonos elmondta: az előszezonban, júniusban még görög és olasz dinnye, júliustól pedig már magyar kerül a polcokra.

– Elégedettek vagyunk a szezonnal, a helyi és környékbeli vásárlók rendszeresen keresik a dinnyét. Nálunk most is a friss, ropogós, édes Rubin fajtájú görögdinnye kapható, ami ovális alakú, sötétzöld csíkos héjú, édes húsú és rubinvörös – innen is kapta a nevét.

A cecei Rubin dinnyével nem lehet mellélőni

Forrás: Gálvirág

Az árban nem sok változás van: júliusban 700 forint volt kilója, jelenleg 450 körül mozog, augusztus közepére ez az ár 300 körül lesz – tájékoztatott Krisztián, akitől természetesen azt is megkérdeztem, hogyan lehet megállapítani a jó dinnyét.

– Sokan kopogtatják, mások a kacsot, a színt figyelik, de ezzel a Rubin fajta cecei dinnyével úgymond nem lehet mellélőni, tízből kilenc biztosan finom – tudom meg búcsúzóul a tulajdonostól.