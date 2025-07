Az autósok rémálma lett a járdák elektromos réme, elszabadultak az indulatok

Mik a szabályok?

Az elektromos rollerekre vonatkozó közlekedési szabályok jelenleg még alakulóban vannak, de a legfontosabb tudnivalók a következők: általában kerékpárúton és úttesten közlekedhetnek, a járdán való közlekedés tilos. A sebességkorlátozásokra és a KRESZ szabályokra is figyelni kell, mint a kerékpárosoknak. Bizonyos esetekben kötelező a bukósisak és a láthatósági mellény viselése is, főleg nagyobb sebességnél és éjszaka. Fontos a megfelelő világítás és a felelősségbiztosítás megléte is.