Életre kelnek Balatonalmádi legendái (+ galéria)

Veszeli Lajos festőművész lapunknak elmondta, hogy a művésztelepen hivatásos szobrászművészek alkotnak. Éves tematikája van az összejöveteleknek, a művészek tíz napig tartózkodnak az Öreg-hegyen. Egy volt katonai objektumot hoztak rendbe Veszeli Lajos és barátai, a festőművész által alapított Almádi P-Art Alapítvány és a Balatonalmádi Városgondnokság. A garázsból alakították ki a műtermet, ahol régebben a katonai teherautók álltak. Annak idején innen irányították a szentkirályszabadjai repülőtér leszállásait.

Veszeli Lajos idén öt szobrászt hívott meg a művésztelepre

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Nemzetközileg is elismert, külföldi szobrászokat is hívnak minden évben a művésztelepre. A Kézfogás Európa Szoborpark létrejötte szintén Veszeli Lajoshoz és az alapítványhoz köthető. A szoborpark kiegészítésére a művésztelepen készülnek alkotások, a Panteon szoborparkban pedig a város hírességeinek állítanak 2-3 évente szobrokat. Idén két olyan szobrász kapott megbízást az alkotások elkészítésére, akik jó portrésok.

Szobrászok alkotnak az öreg-hegyi művésztelepen

Az egyik szobor Brenner Lőrincnek állít emléket, aki 19. század végén, 20. század elején élő balatonalmádi polgár volt, és város fürdőegyesületének létrejöttében nagy szerepe volt, később elnöke is lett. Az egyik művész a megbízást már télen megkapta, a mintázást a művésztelepen készítette, és jövőre, amikorra az avatást is tervezik, szeretnék bronzba önteni. A másik szobor Kerényi Lászlóról készül, aki a rendszerváltás utáni első polgármestere volt Balatonalmádinak.

Általában visszatérő magyar művészek alkotnak a művésztelepen, akiknek a köztereken is több szobruk áll már. Idén a hivatásos szobrászművészek közül részt vesz az alkotásban Varga Zolán Zsolt, aki Brenner Lőrinc portréjának elkészítését kapta feladatául, Tyurin Dániel pedig Kerényi László portréját készíti el. Beretvás Csanád törzsvendégnek számít, több munkája van Balatonalmádiban bemutatva, szobrokon kívül díszkutak is. Tavaly volt Balatonalmádi 150 éves fürdőtelepülés és 35 éves város, ennek tiszteletére készített Beretvás Csanád egy emlékoszlopot. Kocsis Mikós ezúttal vöröskőből készít szobrot, de neki is áll már alkotása a Kézfogás Európa Szoborparkban. Brzózka Marek szintén vöröskőből készít szobrot, és alkotása díszíti már Balatonalmádit.