Életveszély leselkedhet a magyarok által is kedvelt tengerpartokon

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) friss jelentése szerint a tengerparti fürdőzést egyre komolyabb egészségügyi kockázatok övezik. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás és a tengervíz felmelegedése miatt elszaporodtak azok a meleg vízben terjedő baktériumok, köztük a veszélyes Vibrio, amelyek életveszélyes fertőzéseket is okozhatnak. A jelenség különösen a Balti-tenger térségében jellemző, de már az Északi-tenger partjainál is egyre több esetet regisztrálnak a 2018-as hőhullám idején például több mint 400 megbetegedést jelentettek, köztük súlyos kimenetelűeket is. – írja az origo.

A Vibrio baktérium miatt a tengerparti fürdőzés életveszély

Friss sebbel a tengerbe menni életveszély lehet

A Vibrio baktérium egyik különösen agresszív típusa nem véletlenül kapta a „húsevő baktérium” nevet: a sebbe jutva gyors szövetelhalást, súlyos gyulladást és akár vérmérgezést is előidézhet. A fertőzés olyan gyorsan terjedhet, hogy egyes esetekben csak a végtag amputációja mentheti meg a beteg életét. A legnagyobb kockázatnak azok vannak kitéve, akik nyílt sebbel, friss vágással vagy tetoválással mennek a vízbe, de a kórokozó nyers osztriga vagy más hőkezeletlen tengeri étel fogyasztása révén is bekerülhet a szervezetbe – ilyenkor már egyetlen falat is életveszélyt jelenthet.

