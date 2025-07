Bánd várának története és titkai

Az Árpád-korban a térség az Atyusz nemzetség birtoka volt, Bánd nevét is egyik tagjukról kapta. 1233 előtt Igmánd nembeli András vásárolta meg többek között Bándot is, ám később kegyvesztetté vált, birtokait IV. Béla elkobozta és Mikud bánnak adta. 1270-ben V. István visszaadta a birtokokat András fiának, Miklósnak, amit IV. László is megerősített. A Essegvárat ekkor még nem említik – írja a várlexikon.hu.

Essegvár valószínűleg 1279 és 1309 között épült

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Essegvár keletkezése és birtoklása

A vár valószínűleg 1279 és 1309 között épült. Első írásos említése 1309-ből származik, amikor Miklós mester eladta unokatestvérének, Lőrinte ispánnak. Ettől kezdve a vár a Lőrinte nemzetségből származó Essegvári családé lett. A vár a 14. században megerősödött, és jelentős vámjogokat is kaptak mellé a Buda–Itália kereskedelmi útvonal mentén.

Harcok, pereskedések, hanyatlás

A család Károly Róbert mellé állt az Anjou-ellenes küzdelmekben, ezért a Kőszegi Henrik vezette támadás során a várat elfoglalták, Lőrintét kivégezték. Fia, Tamás, a király hű embereként Havasalföldön esett el. A 14. században a vár több per tárgya lett, végül az Essegváriaké maradt. A család a 15. századtól hanyatlani kezdett, és 1499 után Döbröntére tették át székhelyüket.

Pusztulás

A török háborúk idején Essegvár már nem játszott katonai szerepet. Feltehetően Veszprém 1552-es ostroma során pusztult el. 1641-ben már romként említik.