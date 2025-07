Ezek a fák nyáron különleges módon hűtik a városokat

Az aszfalt, a beton és a gépjárművek miatt a nagyvárosok gyakran még forróbbak, mint a környező területek. Ezért egyre fontosabb a megfelelő fák kiválasztása: egy új kutatás szerint a platánfák nemcsak jól tűrik a városi környezetet, de aktívan hűtik is a körülöttük lévő levegőt a hőségben – írta meg a köpönyeg.hu

Hűti a levegőt a platán fa

Fotó: PHOTOGRAPHY IS ON / Shutterstock/ köpönyeg.hu

Túlélő és még mutatós is a platán fa

Minél forróbb a levegő, annál hatékonyabban hűtik a platánfák a környezetüket. Míg a legtöbb növény extrém hőségben visszafogja a párologtatást, a platán pont ellenkezőleg viselkedik: 30–35 Celsius-fok felett is több vizet szív fel a gyökerein keresztül, és levelein át párologtatva folyamatosan hőt von el a levegőből. Ez különösen fontos olyan városrészeken, ahol kevés a zöld, és az épületek, utak felforrósítják a környezetet. A platán nemcsak túléli a forróságot, hanem aktívan csökkenti annak hatásait.

A platán nemcsak mutatós fa, hanem igazi túlélő is: gyors növekedésű, ellenálló fajta, amely jól tűri a városi környezet kihívásait, például a szennyezett levegőt és a tömör talajt. Európában már évszázadok óta népszerű, Londonban a 17. századtól kezdték tömegesen ültetni, és Budapesten is kedvelt díszfaként találkozhatunk vele utak mentén, parkokban és köztereken. A legújabb kutatások ráadásul azt is igazolják, hogy a platán értéke jóval túlmutat a látványon és az ökológiai előnyökön: a fa természetes légkondicionálóként működik, aktívan csökkenti a hőséget a környezetében.

Ez a képesség különösen fontos olyan városrészekben, ahol kevés a zöldfelület, és az épületek, utak felmelegítik a környezetet. A tudósok most más fafajokat is vizsgálnak, hogy kiderítsék, a platán egyedülálló-e ebben a hűtőhatásban, vagy más fák is hasonlóan képesek enyhíteni a városi hőséget. Ez az ismeret kulcsfontosságú lehet a jövő várostervezésében, főleg az egyre gyakoribb és extrémebb nyarak miatt.

