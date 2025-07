A gyerekek szeme láttára zuhant a halálba az extrémsport-legenda (videó)

Tragikus véget ért Felix Baumgartner élete egy olaszországi szálloda medencéjében csütörtökön.

Forrás: Origo

Meghalt Felix Baumgartner

A helyi média most megrázó részleteket hozott nyilvánosságra a történtekről:

A medence a tragédia idején zsúfolásig megtelt, játszó gyerekekkel volt tele, akik kénytelenek voltak végignézni az 56 éves osztrák sportoló halálát.

Az extrém sportoló Fermóból szállt fel motoros sárkányrepülőjével, ám nem sokkal később elvesztette az irányítást a jármű felett. A beszámolók szerint hirtelen elvesztette az eszméletét, feltehetően szívroham következtében. Bár azonnal mentőhelikopter indult a helyszínre, a gyors beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni az életét. A tragédia sokkolta a helyi közösséget és a sportvilágot egyaránt.

Az extrémsportoló néhány órával a végzetes baleset előtt még megosztott egy képet az Instagramon, amelyen gondtalanul siklóernyőzik az olasz táj fölött – írja az origo.

Felix Baumgartner a 2012-es Red Bull Stratos projekt révén vált világszerte ismertté. Ekkor 39 kilométer magasból, a sztratoszférából ugrott le, és elsőként lépte át szabad zuhanás közben a hangsebességet. Az ugrás során több rekordot is felállított, például az ember által végrehajtott legmagasabb ugrást és a leggyorsabb szabadesést. Korábban is ismert volt vakmerő bázisugrásairól: ugrott már a Petronas-ikertornyokról, a Rio de Janeiró-i Krisztus-szoborról és az Eiffel-toronyról is. Leghíresebb ugrása itt látható: