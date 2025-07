Már tudjuk a Veszprém vármegyei felvételi ponthatárokat is

Azok, akik megadták telefonszámukat, SMS-ben is kaptak értesítést az eredményről. Akik most nem jutottak be, a pótfelvételi eljárás során még jelentkezhetnek, akár államilag támogatott, akár önköltséges képzésekre – írja a Magyar Nemzet. Tegnap 20 órakor megtörtént a felvételi ponthatárok kihirdetése: az Oktatási Hivatal közzétette a központi felvételi eredményeket, így most már minden jelentkező megtudhatja, bekerült-e a választott egyetemre.

Felsőoktatási felvételi ponthatárok: kiderült, kik kezdhetik el a tanulmányaikat valamelyik felsőoktatási intézményben

Forrás: Shutterstock

Itt volt a legmagasabb a felvételi ponthatár

Országosan a legmagasabb ponthatár idén az ELTE jogászképzésén volt: 479 pont felett lehetett bekerülni. Az ELTE-n a pszichológia szakon 457, a nemzetközi tanulmányok szakon pedig 439 pontot kellett elérni. Más egyetemeken is magas volt a ponthatár jogászképzésre: a Pázmányon 469, Szegeden 438, Pécsen pedig legalább 417 pont kellett. Az orvosi képzésekre is nehéz volt bekerülni: a Semmelweis Egyetemen 427, a Pécsi Tudományegyetemen 397, Szegeden pedig 414 pont volt a bejutási küszöb – mindhárom helyen emelkedtek a tavalyi értékekhez képest. További információk a felvételi ponthatárokról a Magyar Nemzet cikkében olvashatók.

Felvételi ponthatárok Veszprém vármegyében a Pannon Egyetem képzéseire

Pannon Egyetem Mérnöki Kar felvételi ponthatárai ITT érhetők el >>

Pannon Egyetem Humántudományi Kar felvételi ponthatárai ITT érhetők el >>

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar felvételi ponthatárai ITT érhetők el >>

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar felvételi ponthatárai ITT érhetők el >>

Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg felvételi ponthatárai ITT érhetők el >>

Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ felvételi ponthatárai ITT érhetők el >>

Gratulálunk a felvételt nyert diákoknak!