Vigyázat! Ezek a gyógyszerek fényérzékenységet okozhatnak

Nyáron nemcsak a nap sugarai lehetnek veszélyesek, hanem bizonyos gyógyszerek is – különösen, ha hosszabb ideig használjuk őket. Németh Ákos is felhívta rá a figyelmet: antibiotikumok, vízhajtók, fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők, gombaölők, sőt néhány növényi kivonat UV-fény hatására fényérzékenységet okozhat – tette hozzá a vasi gyógyszerészkamara elnöke. A következmény lehet bőrpír, hólyag, csalánkiütés, enyhe ekcéma, akár a test nem napfénynek kitett helyein is – további érdekességek a témából megtalálhatók a vaol.hu-n, illetve a veszpremtv.hu honlapján.

Egyes gyógyszerek UV-fény hatására súlyos fényérzékenységet idézhetnek elő.

Fotó: AI-illusztráció

Gyógyszer + nap = nem minden esetben jó páros – Mit kell tudni a nyári fényérzékenységről?

Fototoxikus vs. fotoallergiás reakciók

Fototoxikus reakció: gyorsan, akár 30 perc alatt kialakuló, erősen napégésszerű bőrreakció – közvetlen napfény okozza a kémiai túlérzékenységet

Fotoallergiás reakció: immunmediált, 24–72 óra után jelentkezik, nemcsak napfényes területeken – ekcémaszerű, viszkető tüneteket okoz

Mely szer okozhat problémát?

Az antibiotikumok – különösen tetracyclin, doxycyclin, fluoroquinolonok – gyakoriak

NSAID-ok (ibuprofen, naproxen) és ketoprofen is rizikós

Egyes vízhajtók (pl. tiazidok), fogamzásgátlók (ösztrogéntartalmúak), antihisztaminok és retinoidok is felkerültek a listára

Mit tehetünk a megelőzésre?

Betegtájékoztató átolvasása: új szer szedésekor mindig nézd át a mellékletet – ha fényérzékenységet jelez, készülj fel rá.

Fényvédelem mesterszinten: használj 50‑es faktorú, széles spektrumú naptejet, felülről fedő ruházatot, kalapot, UV‑szűrős szemüveget

Időzítés: kerüld a közvetlen napot 11–15 óra között; sétákhoz is legyen nálad fényvédő.

Reakció esetén: fototoxikus tünet esetén hűts, kenj gyulladásgátlót; súlyosabb, ekcémás tünetnél bőrgyógyászhoz fordulj

Utazás, gyógyszerhűtés

Nyáron a gyógyszerek is érzékenyek: drazsék, inzulinok, oltóanyagok 2–8 °C-on tárolandók – hideg táska, jégakku javasolt utazás idejére. Fontos előre egyeztetni repülőn a szállítással, mert a raktér extrém hőmérsékletet jelenthet