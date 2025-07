Figyelmeztetés a címkén: ez az összetevő veszélyes lehet az agyra

Az utóbbi években sokan fordultak a mesterséges édesítőszerek felé, bízva abban, hogy egészségesebb alternatívát jelentenek a cukornál – közülük az eritrit különösen népszerű a diétázók, cukorbetegek és a ketogén étrendet követők körében. Egy friss kutatás azonban figyelmeztetésként szolgálhat: a szakértők szerint érdemes újragondolni ennek az édesítőszernek a napi szintű fogyasztását. Az eritrit ugyanis szinte minden cukormentes termékben megtalálható – a „zéró” italoktól kezdve a fehérjeszeleteken át az alacsony szénhidráttartalmú desszertekig – írja az origo.

A legújabb kutatás figyelmeztetésként szolgálhat az eritritre

Fotó: Romain Costaseca/Hans Lucas/origo

Figyelmeztetés érkezett az eritrit lehetséges veszélyeiről

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) már 2001-ben engedélyezte az eritrit alkalmazását, és azóta világszerte elterjedt, szinte minden „cukormentes” termékben megtalálható. Mivel szinte nulla kalóriát tartalmaz, és nem emeli meg a vércukorszintet, sokan máig teljesen ártalmatlannak tartják.

Egy frissen publikált tanulmány azonban komoly aggodalomra ad okot. Az Applied Physiology című tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint az eritrit negatívan befolyásolhatja az agyi erek működését: már egyetlen adag – például egy doboz cukormentes üdítőnyi mennyiség – is elegendő volt ahhoz, hogy csökkenjen az értágító nitrogén-oxid termelése, miközben nőtt az érszűkítő endothelin-1 szintje. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az élettani változás hosszú távon növelheti a szív- és érrendszeri megbetegedések, sőt akár a sztrók kialakulásának kockázatát is. Bár további kutatásokra még szükség van, az eddigi eredmények alapján nem árt körültekintően kezelni az eritrit rendszeres fogyasztását. Veszprém megyében is egyre több egészségügyi szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy ez az édesítőszer korántsem biztos, hogy olyan ártalmatlan, mint amilyennek sokáig gondoltuk.

