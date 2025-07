Történelmet írtak a veszprémi flamingók: kikelt az első fióka!

A fészekrakás első jelei már tavasszal megmutatkoztak: a flamingópárok szinte egyszerre kezdtek hozzá az építkezéshez, és nem sokkal később már az első tojások is megjelentek. A szülők példás együttműködéssel, felváltva őrizték a tojásokat – rendíthetetlenül, ahogy csak a természet legodaadóbb lényei képesek rá. A gondozók szíve nagyot dobbant, amikor megpillantották az első apró csodát.

Flamingóbébi született a Veszprémi Állatkertben

Forrás: Veszprémi Állatkert/ Facebook

Harminc napnyi izgalom és reménykedés után végül megtörtént a csoda: világra jött a Veszprémi Állatkert első flamingófiókája. A flamingó anyuka féltő szeretettel takargatta szárnyaival a frissen kikelt apróságot, de a gondozóknak így is sikerült megörökíteni az első pillanatokat. A fotók tanúsága szerint a fióka egyelőre még szürkés és pelyhes, de napról napra erősebb, ügyesebb, és egyre bátrabban ismerkedik a környezetével – természetesen szülei óvó tekintete mellett.

A kis flamingó mostanra már egész alakos képen is bemutatkozott a nagyközönségnek. A különleges fotók bejárták az internetet, és nem csoda: a jelenet, ahogy az anyuka szeretettel hajol a fióka fölé, mindenkit megérint. A képek nemcsak azt mutatják meg, milyen törékeny és különleges egy új élet születése, hanem azt is, mennyi gondoskodás, türelem és odafigyelés rejlik egy-egy ilyen esemény mögött.

A Veszprémi Állatkert ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett, és a látogatók számára is különleges élményt kínál: most először lehetnek tanúi annak, hogyan cseperedik egy flamingófióka a szemük láttára. Aki pedig ellátogat a madárröpdébe, nemcsak a ritka esemény tanúja lehet, hanem egy megható családi történet részese is.