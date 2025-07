A Janka-forrás legendája – Színes köveire festett kavicsok kerültek, itt mindenki több ajándékot kap (képgaléria)

Bozótirtás, kifolyó kiépítése, kövezés, fóliázás, híd építése, növények ültetése – Gicen a helybeliek tavaly kezdték el a régi vizes övezet rendbetételét a Jankovich-Bésán sétány mentén. Ezt követően nevet is kapott az itt lévő kút, amit még a 70-es években fúrtak, és azóta is szabadon feltörő vizet produkál. Minderről Németh Adrienn gici polgármester adott hírt a település felületén, és képeket is közzétett arról, hogy nemrégiben Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát áldást mondott a helyre, a forrásra és a bakonyiak közösségére.

Főapáti áldás és közös imádkozás Gicen a forrásnál, amelyet – akárcsak a helyi templomot – Szent Jankáról nevezték el.

Fotó: gici önkormányzat

Forrás a Bakonyalja szép falujában

A Szent Janka-forrásból

ásványi anyagokban,

főleg vasban gazdag

víz csörgedezik.

Mellette halad el minden évben a bencések általában több mint 100 tagú zarándokcsoportja, amit Cirill atya vezet.

A főapáti áldás óta alig telt el pár hét, máris szívmelengető dolgok történtek a pihenőhelyen, a Bakonyalja szép falujában:

egy kisfiú otthagyott a forrás kifolyásánál egy különleges formájú keresztet,

valaki más csodás, festett kavicsokat rakott oda.

A festett kavicsok mellett felirat jelzi, hogy minden látogató, fáradt utazó elvihet belőle egyet-egyet haza, hogy legyen ettől is szép a napja. Felemelő ajándék ez az önzetlen apróság, gyűlnek is a forrás melletti dobozban a köszönetképp beletett üzenetek.

Ez a kis versike is olvasható a forrásnál:

Érintsd a fát, / szólítsd a hidat, / találd meg lelkedhez / a békítő utat! / Forrás ad erőt, / hited a kavics, / gazdagságod örök, / isteni drága kincs.

Szeretettel vár mindenkit egy kis pihenésre, szabadidős program eltöltésére a Szent Janka-forrás, az áldott hely, ahol tűzrakó helyet is kialakítottak a helyiek, és még tervezik a terület további szépítését.

A Szent Janka-forrás a Bakonyalján.

Fotó: gici önkormányzat

Miért Szent Jankáról nevezték el a forrást?

Gicen a templomot nevezték el először Szent Jankáról, ezért lett a forrás névadója is ez a szent. A templom története pedig különleges. Ugyanis a grófi családban a gyermekáldást követően a grófnő a nehéz szülése és a gyenge egészségi állapota miatt imáiban ígéretet tett a Jóistennek, hogy ha sikerül felépülnie és felnevelnie fiát, akkor épít a falunak egy templomot. Szerencsére ez megtörtént, azóta is a falu éke a kis templom.