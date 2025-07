Nem csak te érzed: a furcsa viselkedés most kollektív jelenség

Az utóbbi napokban mintha mindenki túlreagálná a legkisebb dolgokat is és ha úgy érzed, hogy körülötted mindenki egy kicsit „megzakkant”, hidd el, nem vagy egyedül. A furcsa viselkedés most szinte kollektív szinten jelenik meg, amit az aktuális csillagállás is felerősít: érzelmi hullámvasútra kerültünk, ahol nehéz tisztán látni, higgadtan reagálni, vagy egyáltalán nem érezni semmit túl intenzíven. A bolygók most alaposan felforgatják a belső világunkat – de nézzük, mi áll pontosan a háttérben.

A furcsa viselkedés hátterében gyakran érzelmi feszültség áll

Fotó: Pexels.com

A furcsa viselkedés most szinte általános

A napokban sokan tapasztalhatnak feszültséget, ingerlékenységet, vagy éppen egyfajta belső nyugtalanságot és nem véletlenül. Bár nem állunk telihold előtt, az ég mozgása így is erőteljes érzelmi hatásokat küldhet ránk. A Hold most csökkenő fázisban van, ami gyakran hoz elengedéssel, kifáradással kapcsolatos érzéseket: nem ritka ilyenkor a levertség, a motivációhiány vagy az a furcsa érzés, hogy „valami nyomaszt, de nem tudjuk megfogalmazni, mi az”.

Ehhez társulnak a jelenlegi bolygóhatások is. A Mars és Szaturnusz között kialakuló feszült kapcsolat például belső blokkokat és külső akadályokat idézhet elő és emiatt úgy érezhetjük, mintha minden lelassulna, vagy folyamatosan falakba ütköznénk. Emellett a Merkúr is árnyékfázisban mozog, vagyis már készül a retrográd időszakra, ami kommunikációs zavarokat, félreértéseket és meggondolatlan reakciókat hozhat.

A sok kis „láthatatlan” nyomás együttesen vezethet oda, hogy most mindenki egy kicsit érzékenyebb, feszültebb vagy szétszórtabb és ez természetesen a kapcsolatokban, a munkahelyeken és a mindennapokban is érezhető. Ha azt tapasztalod, hogy az emberek furcsán viselkednek vagy nehezen kezelhetők, lehet, hogy tényleg az égen zajló mozgások tükröződnek vissza a hétköznapokban. Amikor a kollektív energia ennyire zaklatott, a legjobb, amit tehetünk, hogy visszalépünk egyet. Ne vedd személyes sértésnek, ha valaki ingerült, és magaddal is bánj most kíméletesebben. Ez nem a nagy viták, a határozott döntések vagy a világmegváltó beszélgetések ideje sokkal inkább az önreflexióé, az elengedésé és a lassításé. Figyelj a tested jelzéseire, keress csendes időtöltést, és ha valami nem megy, engedd el – lehet, hogy csak most nem a te utad.