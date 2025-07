Gergely Róbert dalai megtöltötték a kastélyudvart – falunap Pápakovácsiban

A kastélyudvar adott helyet a pápakovácsi falunapnak. A Somogyi-kastély kiváló akusztikája megfelelő választásnak bizonyult a rendezvényhez, Gergely Róbert fellépése megmozgatta a közönséget. Az igazi faluünnepet egy kerékpáros-motoros-kistraktoros felvonulás nyitotta meg, aminek barátságos, jókedvű hangulata végigkísérte a program eseményeit. Rögtönzött dologként indult, aztán helyi látványossággá nőtte ki magát az a traktor, aminek utánfutó-szerkezetére eszkábáltak két megfáradt kanapét, így azon utazva lehetett róni a falu útjait. Olyan volt, mintha egy mozgó nappali gördült volna végig az utcákon – emlékezett meg róla egy látogató mosolyogva. A becsületkassza remekül működött az ételadagolásnál. A tombola bevételeivel együtt a jövő évi falunapot szeretné előfinanszírozni a község.

A történelmi falak között felcsendülő muzsika időutazásra hívta a közönséget Gergely Róbert vezényletével

Forrás: jegy.hu

A rendezvény ideje alatt a kiemelt események mellett mindenki megtalálhatta a kísérő programokban is a maga számításait. A labdarúgó-bajnokság a focipályán vérre menő küzdelmeket hozott, a főzőversenyen féltucat környékbeli falu csapata – természetesen a helyiek is – képviseltették magukat, és ejtették ámulatba a gasztronómia szerelmeseit. A rendőrségi és a tűzoltóautós programok is hatalmas sikerrel zárultak, de nagy volt az érdeklődés a kézműves-foglalkozásokra is, főleg a gyerekek részéről.

Kicsiktől nagyokig jól szórakoztak a látogatók Pápakovácsi ünnepén

Fotó: Csizi Péter

Burghardt Ferenc, Pápakovácsi polgármestere megnyitóbeszédében köszönte meg a falu példátlan összefogását, egyúttal hálát mondott a támogatóknak a rengeteg felajánlásért, valamint üdvözölte az eseményen megjelent publikumot és a friss testvérvárosi kapcsolat fényében Csallóköznádasd polgármester asszonyát, Bóna Zsuzsát. A májusban aláírt dokumentum alapján a két település egymást támogatva kívánja erősíteni kulturális, közösségi és önkormányzati kapcsolatait. A friss testvérvárosi együttműködés célja, hogy a jövőben közös rendezvények, csereprogramok és fejlesztési kezdeményezések révén még szorosabbra fűzzék az eddig is baráti viszonyt.

Húzták a talpalávalót a programok közötti szünetekben is

Fotó: Csizi Péter

A kastély udvara méltó díszletet adott a lírai Gergely Róbert-daloknak

Pápáról látogatott a falunapra a Cirkuszművészeti Egyesület, ámulatba ejtő előadásuk különleges volt, mivel helyi fellépő is erősíti a társulat csapatát. A Vegyes Pálinkás Csoport remek műsort adott az idei sztárfellépő, a kétszeres eMeRTon-díjas Gergely Róbert előtt.

A színész-énekes szívből jövő fellépése táncra hívta a sörpadoknál letelepedő nézőket, a sátor alatt összegyűlt vendégsereg pedig egy emberként dalolta vele a legismertebb slágereket, megmozgatta az embereket.