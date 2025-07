A friss életműdíjas zenész letarolta a Cirque du Tókert színpadát (galéria)

Ilyen remek előjelek mellett érkezett Veszprém vármegyébe, ahol előbb a balatonlellei szabadtéri színpadon adott remek koncertet, majd a Művészetek Völgye felé vette az irányt, ahol egyértelművé tette, ha Geszti színpadra lép, a közönség kap valamit a múltból, a jelenből és egy kicsit az előadói öröklétből is. A közönség rajong érte – termékenysége, formabontása és energiája kedden is példaértékű volt Vigántpetenden. A koncert nemcsak zeneileg, de látványban is hozta a maximumot: a kísérőzenészek és vokalisták precízen építették fel Geszti mögé a hangzást. A pazar koreográfia és a dinamikus fényjáték még tovább fokozta az élményt, minden mozdulatnak helye és súlya volt. Nemcsak egy koncertet, hanem teljes értékű színpadi produkciót kapott a közönség. MC Gesztenye a Cirque du Tókert színpadán igazolta: nem véletlen, hogy a „szózsonglőr” címke nem kopik róla, csak új értelmet nyer minden alkalommal.

Fotó: Fülöp Ildikó

A folytatás? Úgy látszik, a lendület megtörhetetlen, új albumon dolgozik, amely a 40–50+ korosztályt célozza: érzelmes, túlélő, megnyugtató dallamvilággal. Musical‑íróként is aktív, folyamatban van egy Petőfi‑musical Dés Lászlóval közösen. A napi munkaritmusában koncertek, lemezmunka, musical mellett időt szakít az alkotásra – visszavonulás helyett új szakaszba lép a kultúraipari ikon, folyamatos megújulással. Ennek szem- és fültanúja lehet mindenki, aki meghallgatja, megnézi augusztus 2-án a Gyárkert Kultúrparkban, Veszprémben.