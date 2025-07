Kétszeres öröm: két ikerpár és Emili is megérkezett, ők a legifjabb veszprémiek!

Gólyahír: Veszprém vármegyében július 12-től július 21-ig számos új élet látta meg a napvilágot a Csolnoky Ferenc kórházban, köztük két ikerpár is. Kiss Emili pedig, akiről a fotó is készült, július 17-én köszöntötte családját. Köszönjük a fotót!

Gólyahír - Kiss Emili egészségesen és boldogan köszöntötte családját, akik már nagyon várták őt.

Forrás: Olvasó/Kiss László

A kórház dolgozói, ahogyan mindig, most is odaadással, figyelemmel kísérték végig a szüléseket, az újszülöttek és édesanyáik jól vannak. Az új jövevények érkezése nemcsak a családoknak, hanem a városnak is ünnep, hiszen minden kisbaba egy új reményt, új kezdetet jelent. A veszprémi kórház évek óta kiemelten figyel az anyák és babák biztonságára, így a születések stabil, szeretetteljes környezetben zajlanak.