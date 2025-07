Elfeledett falak, gyógyító mélységek – A tapolcai szanatórium múltja és jelene

A múlt pora alatt néha olyan történetek rejlenek, amelyek nemcsak emlékezni tanítanak, hanem segítenek megérteni, miként lett az egykori szanatóriumból modern gyógyhely. Tapolcán, a Kórház-domb alatt ma is lélegzik a barlang, gyógyító erejével szó szerint és átvitt értelemben is. A város egyik legismertebb, mégis sokáig elhallgatott öröksége a tüdőszanatórium, amely a mai Deák Jenő Kórház elődjének számít. Az 1930-as évektől kezdve a barlang különleges mikroklímáját légúti betegek kezelésére használják, a hely története pedig jóval mélyebbre vezet, mint elsőre gondolnánk.

A tapolcai barlang gyógyító mikroklímája évtizedek óta segíti a légúti betegek felépülését

Fotó: tapolcaimedia.hu

A tapolcai barlang ma is gyógyító erejű

Az első nagy áttörést 1925 hozta el, amikor kútásás közben rábukkantak a tágas, levegős barlangüregekre. Bár a barlangot később hivatalosan is feltárták, feltérképezték, már a harmincas években is voltak, akik a föld alatti termek különleges hatását vizsgálták. A második világháború idején a barlang óvóhelyként is szolgált a környék lakóinak. A hegyoldalra épült régi szanatórium épületeit, amelyeket ma már alig ismerünk, a háború alatt bombatalálat érte. A pontos körülményekről kevés dokumentum maradt, és úgy tűnik, fotó sem nagyon. Ami biztos: a felszíni kórházi szárnyak elpusztultak, de a barlang megmaradt, és később ismét a gyógyítás szolgálatába állt.

Háború alatt bombatalálat érte az egykori épületet

Fotó: tapolcaimedia.hu

A ma ismert Deák Jenő Kórház a 20. század második felében épült újjá, korszerűbb formában. A barlangterápia hivatalosan 1960-ban indult, amikor a Tapolcai-tavasbarlang részeként ismert Kórház-barlang önálló gyógybarlang minősítést kapott. A föld alatti járatok mikroklímája – a magas páratartalom, a pormentes levegő és az állandó 14–16 °C – ideális környezetet teremt az asztmás, allergiás és más légúti betegségben szenvedők számára.

A terápia ma is működik. A kórház egyik szárnyából lifttel lehet lejutni a föld alá – oda, ahol a gyógybarlang található. A kezelések napi beosztás szerint zajlanak: a betegek több órát töltenek lent, pihenőágyakon, olvasva, szunyókálva vagy csendben lélegezve. Nem invazív módszer, hatékonysága azonban hosszú évtizedek tapasztalatán alapul. A barlang ma is elérhető a terápiában részt vevők számára, de a turisták elől zárva marad – hiszen ez nem látványosság, hanem gyógyhely. A felszínen modern kórházi szárnyak állnak, de a lift mögötti világ az egykori szanatórium hangulatát idézi.