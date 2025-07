Miért fontos a gyurgyalagok gyűrűzése? (galéria)

Druzsbaczky Ildikó lapunknak elmondta, hogy a gyurgyalagok egy évben csak egyszer költenek Magyarországon. Abból a szempontból különleges faj, hogy nem odúban vagy fészekben költ, hanem laza talajú partfalban, elhagyott bányákban és szabadon lévő földfalaknál. Üregeket ás a falba, ahol kikölti tojásait.

A gyurgyalaggyűrűzésnek a vonulásuk és az életmódjuk kutatása a célja

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Egy évben egy fészekaljat költ ki a gyurgyalag, és jellemzően régebbi bányák vagy agyagnyerő helyek, esetleg folyók és patakok menti partfalakat keresnek. Tótvázsonyban van egy régi agyagbánya, ahol sok gyurgyalag szokott költeni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pár évvel ezelőtt kezdte el az ottani madarak gyűrűzését. Hozzáfogtak a partfal felújításának is, a benövényesedett és omladozó részeket rendbe hozták, hogy minél nagyobb felületű fal legyen, ahol fészket építhetnek a madarak.

Gyurgyalaggyűrűzés Tótvázsonyban

– Mint minden madárfajnál, a gyurgyalagnál is a gyűrűzés célja a vonulásuk és az életmódjuk kutatása. A gyurgyalagoknál azt is figyelik ilyenkor, hogy visszatérnek-e azok a madarak, amiket gyűrűznek erre a helyre vagy máshova. Ha Afrikában vagy a vonulásuk során máshol leolvassák a gyűrűjüket, az is információ számukra, hogy hol járnak és mikor. Emiatt a vonulásuk és viselkedésük kutatását szolgálja a gyűrűzés – mondta Druzsbaczky Ildikó.

Két éve kezdték el az élőhely felújítását, és azóta jelentősen megnövekedett az ott költő gyurgyalagpárok száma. Náluk volt a tavalyi gyűrűzési napló, amiben látták, hogy kétszer annyi egyedet sikerül fogni ebben az évben, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy van értelmük a partfalfelújításoknak, ahol több madár tud költeni. Fogtak olyanokat is, amiket tavaly gyűrűztek ugyanott, ebből azt is látszik, hogy vannak visszatérő madarak.

Szemléletformálás céljából is tartják ezeket az eseményeket, hogy az emberek megfigyelhessék a szép madarakat, és beszélgethessenek a madárvédőkkel arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyurgyalagokat és más madárfajokat. Csökken az élőhelyük, de sokszor van, hogy szándékosan rongálják meg azokat, ugyanis a legelterjedtebb tévhit szerint a gyurgyalag a házi méheket vadássza, amivel kárt okoz a méhészeknek.