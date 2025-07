Hajléktalantanyákat számolt fel a VKSZ, agresszió és fenyegetés nehezítette a munkájukat (+ fotók)

"Az elmúlt napokban (is) munkatársaink több, hajléktalanok által illegálisan elfoglalt közterületi fészek felszámolását hajtották végre" - olvasható a Veszprém Szolgáltató Város Facebook-csoport bejegyzésében.

A takarítási munkálatok során a hajléktalanok agresszívan viselkedtek

Fotó: Veszprém Szolgáltató Város/Facebook

"A takarítási munkálatok során kollégáinknak agresszív, fenyegető viselkedéssel kellett szembenézniük, ami nemcsak a munkavégzést nehezítette meg, de biztonságukat is veszélyeztette" - folytatják a posztot.

Folyamatosan takarítanak a hajléktalanok után

A VKSZ közölte: minden egyes alkalommal a takarításhoz használt eszközöket selejtezniük kell, mivel higiéniai és egészségügyi szempontból ezeket már nem lehet többet használni.

Mint írják: "A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. több célzott intézkedést is bevezetett annak érdekében, hogy a hajléktalanok által rendszeresen használt, frekventált területek hosszú távon is felszámolásra kerüljenek. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása továbbra is kiemelt feladatunk, de nem vagyunk hatóság, nincs eszköz a kezünkben, amivel véglegesen megoldhatnánk az ilyen jellegű problémákat."