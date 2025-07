Népi jóslat 1 órája

Közeleg a hideg és a havazás?

A népi jóslatok évszázadok óta próbálnak előrejelezni időjárási változásokat, most is a havazás és a hideg körül forognak a legnépszerűbb jóslatok. Ezek a hagyományok mélyen gyökereznek a vidéki közösségekben, melyek évszázadok alatt alakították ki tapasztalataikat az időjárás vonatkozásában is.

Július 25. nemcsak egy nyári dátum, hanem az egyik legismertebb népi jóslathoz köthető nap is. Szent Jakab napját a régi gazdák kulcsfontosságúnak tartották az időjárás szempontjából: úgy hitték, amit ezen a napon tapasztalunk, az előrevetíti a téli időjárást. A mostani adatok szerint ma az ország döntő részén perzselő hőség, 35 fok körüli csúcsértékek várhatók, csak elvétve fordul elő zápor vagy felhősödés – vagyis minden adott ahhoz, hogy a hagyományok szerint a mai időjárás is érdekes jelzéseket hordozzon, legalábbis a hagyomány szerint – írja a köpönyeg.hu. Téli időjárás: a néphagyomány szerint, ha Szent Jakab napján tűz a nap, akkor jeges, havas tél következik

Illusztráció: pexels.hu Időjárás: mit mond a néphit a mai napról? A népi megfigyelések alapján, ha Jakab napján tűz a nap, akkor a jég „belevág a földbe”, vagyis brutálisan hideg télre kell számítani. A régiek azt is figyelték, milyen a légkör tisztasága: ha fátyolfelhők jelennek meg a napsütésben, az havazást jelez előre. Nemcsak a hőmérséklet vagy a napsütés számított. A gazdák ilyenkor azt is nézték, lesz-e eső, hiszen az befolyásolja a dió- és mogyorótermést, ami fontos mutató volt a télre nézve. További információk a köpönyeg.hu oldalán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!