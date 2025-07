Otthon, elérhető áron 48 perce

Íme, a top 3 legolcsóbb ingatlan Veszprémben

Bár sokan azt mondják, Veszprémben nem találni olcsó ingatlant, mi mégis utánajártunk, és az Ingatlanbazár oldalán találtunk is három elérhető árú otthont. Az első otthon megvásárlását szeptembertől az Otthon Start Program is segíti. Az állami hitelprogram fix 3 százalékos kamattal, alacsony önerővel kínál lehetőséget lakás- és házvásárláshoz, akár egyedülállóknak is.

A harmadik helyen egy 32 millió 500 ezer forintért árusított lakás áll. Az 1 szobás ingatlan a Stromfeld utcában található, első emeleti, napfényes, szuper adottságokkal rendelkezik. A közelben található iskola, étterem, bolt, orvosi rendelő, és jó a tömegközlekedés a belváros felé. Az egyszobás ingatlan a Stromfeld utcában található

Fotó: ingatlanbazar.hu A lakásban 1 szoba, fürdőszoba, konyha és előtér található. Kiváló lehetőség első lakást kereső pároknak, akik saját stílusuk szerint formálhatják az ingatlant. A lépcsőházban van lift is, vagyis idős korúak számára is ideális. A 35 m²-es lakás távfűtéses, a pincében található tároló, a parkolás ingyenes, a környék pedig közkedvelt és nyugodt. A lakás szeptembertől az Otthon Start Program segítségével is megvásárolható, részletek itt. Olcsó ingatlanok Veszprémben A második ingatlan a Dózsavárosban található. A kertkapcsolatos, földszinti téglalakást mindössze 28 millióért árulják. Az ingatlanhoz tartozik egy saját 345 m2-es kert és egy 25 m2-es melléképületrész az Ingatlanbazár leírása szerint. A lakóegység 2 lakásból áll, rendelkezik használati megosztással és alapító okirattal is. A környék csendes, a közlekedés kiváló a város bármely pontjára. Az ingatlan 1 egész szobából, 1 félszobából, 1 konyhából, 1 előszobából és 1 fürdőszobából áll. 2019-ben a tetőt felújították. A második ingatlan a Dózsavárosban található

Fotó: ingatlanbazar.hu A legolcsóbb ingatlant Veszprémben 20 millió forintért árulják. Az 55 m²-es, téglaépítésű ház Veszprém Csatár-hegy városrészében, zöldövezeti környezetben található. A lakóingatlan 537 m²-es telken található, így tökéletes választás lehet pihenésre vagy akár kertészkedésre is. A ház egy hálószobával rendelkezik, a nappali egy légtérben helyezkedik el a konyhával, és innen érhető el a fürdőszoba is. A telek enyhén lejtős, tájpanorámával rendelkezik, körbekerített. Parkolni jelenleg az udvaron vagy a ház előtt lehet. A legolcsóbb ingatlan Veszprém Csatár-hegy városrészében található

Fotó: ingatlanbazar.hu

