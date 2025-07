Véres családi dráma: Judith Barsi története

Judith Barsi 1978. június 6-án született Los Angelesben, két 1956-os magyar menekült gyermekeként. Édesapja, Barsi József már megjárta a válás poklát, és alkoholproblémái miatt gyakorlatilag önmagából kivetkőzve élt, amikor egy bárban megismerte a fiatal, pincérnőként dolgozó Virovacz Máriát. Egy százdolláros borravalóval kezdődött a kapcsolat, amelyből házasság, majd gyermek született.

Judith Barsi tündöklése és tragédiája

Judith Barsi tündöklése

A kis Judith különleges szépségével és kisugárzásával már kora gyermekkorában megragadta a környezetét, és nem sokkal később a filmes szakma figyelmét is. Négyévesen tűnt fel egy jégpályán, ahol egy producer felfigyelt rá, és nemsokára reklámfilmekben kezdett szerepelni. Egy-két éven belül a televíziók és a mozik képernyőin is feltűnt: több mint 70 reklámban, 22 tévésorozatban és mozifilmben szerepelt, köztük A cápa bosszújában, A szerelemhajóban, valamint az Alkonyzóna egyik epizódjában. Mindössze nyolcéves volt, amikor keresetéből három hálószobás házat vásárolt a családnak Los Angeles West Hills nevű negyedében. Tehetsége, természetessége és intelligens kisugárzása miatt Hollywood egyik legígéretesebb gyerekszínészének tartották.

Miközben a világ rajongott érte, otthon a zárt ajtók mögött egy egészen más élet zajlott

Apja egyre mélyebbre süllyedt az alkoholizmusba és a féltékenységbe. Nem tudta feldolgozni, hogy saját lánya olyan sikereket ért el, amelyeket ő sohasem. Nemhogy büszke nem volt rá, de mintha irigyelte volna, és frusztrálta, hogy minden figyelem Judithra irányul. Dühkitörései egyre gyakoribbá és veszélyesebbé váltak: üvöltözött, fenyegetőzött, késsel hadonászott, a kislány játékait a szeme láttára törte össze, és rendre azt kiabálta, hogy megöli a lányt és feleségét is, majd magával is végez.

A kislány viselkedése eközben megváltozott. Az iskolában és forgatásokon is láthatóan feszültté vált. Haját és szempilláit kitépkedte, sőt, egyszer még a macskája bajszát is lecsipkedte. Anyja pszichológushoz vitte, aki a gyermekvédelmi hatóságokat is értesítette, de tartós védelmet nem kapott. Mária, bár időnként Judithhal együtt elmenekült otthonról egy bérelt lakásba, végül többször is visszaköltözött a családi házba. A válást fontolgatta, de jogilag és anyagilag kiszolgáltatott helyzetben volt, mivel minden ingatlan és vagyontárgy a férje nevén volt. Az erőszak és a félelem fokozódott. Judith gyakran sírva mesélt barátainak arról, hogy nem akar hazamenni. Egyik szomszéd szerint a férfi több száz alkalommal ordította, hogy megöli a családját, mégsem történt semmi. A külvilág nem tudta, vagy nem akarta tudni, mi zajlik a csillogás mögött.