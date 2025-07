Az égbolt katonái a Ju 86-os pilótafülkéjében

A Jutasi repülőtér – mely ma már csak emléke a múlt század viharában edzett időknek – a Magyar Királyi Honvéd Légierő egyik fontos bázisa volt a harmincas évek végétől a második világháború kitöréséig.

Jutasi repülőtér: egy Junkers Ju 86 típusú repülőgép és kapitánya a hangárnál.

Fotó: Fortepan/Horváth József

A jutasi repülőtér története

A repülőtér eredetileg katonai oktatóbázisként működött, méghozzá az altisztképzés színtereként épült ki, de a katonai repülés térhódításával új szerepet kapott. A légierő fejlődése ugyanis stratégiai fontosságúvá vált a Horthy-korszakban, amikor a trianoni békeszerződés tiltásai ellenére is igyekeztek titokban újjáépíteni a magyar légvédelmet. A jutasi reptér e törekvés egyik kulcspontjává vált – titkos kiképzések, technikai fejlesztések és repülőgép-állomásoztatás helyszíneként. E korszak egyik ikonikus típusa a Junkers Ju 86 volt. A német gyártmányú, két hajtóműves bombázó-repülőgépet a Magyar Királyi Honvéd Légierő a harmincas évek végén szerezte be a Wehrmacht támogatásával, amikor a német–magyar katonai kapcsolatok szorosabbá váltak. A Ju 86 nemcsak technikai újítást jelentett – fémtest, zárt pilótafülke, relatív nagy hatótáv –, hanem politikai üzenetet is: Magyarország egyre nyíltabban közeledett a tengelyhatalmakhoz.

A Magyar Királyi Honvéd Légierő Junkers Ju 86 típusú repülőgépe a kifutópályánál.

Fotó: Fortepan/Horváth József

A Jutasról induló Ju 86-osok gyakorlórepülései gyakori látványt nyújtottak Veszprém egén. Bár ezt a géptípust hamarosan felülmúlták modernebb bombázók – mint például a Heinkel He 111 –, a Ju 86-ok kulcsszerepet játszottak a magyar pilóták képzésében és a bombázórepülő századok felkészítésében. A repülőtér köré kiépült kaszárnyák, hangárok és hangárváros pedig évtizedekre meghatározta a térség katonai jelentőségét.

A háború sötét éveiben a repülőtér egyre inkább hadműveleti célponttá vált. 1944-45-ben a front közeledtével a létesítményt részben kiürítették, majd a szövetséges haderők bombázásai során több épület megsemmisült. A háború után a jutasi reptér katonai jelentősége megszűnt, végül a területet polgári célokra hasznosították, de a hangárokban és a kifutópályák repedezett betoncsíkjaiban ma is ott rejtőzik a múlt emlékezete.