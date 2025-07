Újabb éjjeli lopáshullám Veszprémben – a Jutasi úton tűntek el a katalizátorok

Az Ezt láttam Veszprémben! csoportban egy veszprémi lakos osztotta meg, hogy ismeretlen tettesek több autóból is kilopták a katalizátort, köztük az övéből is. A lopások a Jutasi úti lakótelepnél történtek, és a kommentelők szerint a Stromfeld és Halle utcák is érintettek lehetnek.

Katalizátorokat loptak az éjszaka sötétjében Veszprémben

Forrás: Autóalkatrész.hu

A módszer egyszerű, gyors és sajnos szinte hangtalan – különösen magasabb, könnyen megközelíthető alvázú autókat választanak ki, amelyek alá könnyen be lehet feküdni. „Reggel arra indítod az autód, hogy olyan hangja van, mint a traktornak” – írta az egyik hozzászóló. Más szerint a tolvajok nem géppel dolgoznak, ezért a panelek között sem tűnik fel senkinek a mozgás.

A felháborodott posztolók térfigyelő kamerákat követelnek a parkolókba és közterületekre, és remélik, hogy a rendőrség mielőbb kézre keríti az elkövetőket. Mások viszont pesszimistábbak: „Nekünk 15 éve volt hasonló, 5 év után jött a papír, hogy lezárták az ügyet.”