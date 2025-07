Felkészülés a nyári fesztiválokra: vihar, hőség, pánikhelyzetek

A Veszprém vármegyében a legnagyobb tavunkon, a Balatonon viharjelző rendszer működik tavasztól őszig. Jellemzően a hajózási szezonnal van összefüggésben. Villogásukkal jelzik a fürdőzőknek, hogy érdemes-e, vagy sem bemenni a vízbe. Ha nincs viharjelzés, akkor nem működnek a lámpák, ha viszont elsőfokú viharjelzés van, akkor percenként 45-ször villan fel egy lámpa. Ilyenkor a parttól számítva 500 méteren belül lehet csak a vízben tartózkodni – tudtuk meg Csondor Henriettától, a katasztrófavédelem szóvivőjétől.

Csondor Henrietta ismertette a katasztrófavédelem tanácsait a pánikhelyzetekre

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ha már másodfokú a viharjelzés, akkor percenként már 90-szer, vagyis 60 másodperc alatt 90-szer villannak fel a lámpák. Ilyenkor már egyáltalán nem szabad a vízbe menni. Ekkorra már olyan szintű hullámzás van, amiben nagyon nehéz a partra érni, ha pedig egy matracon vagy egy csónakban

vagyunk, ott már kiszámíthatatlan a víznek az ereje, és a víznek az iránya is változik.

A katasztrófavédelmet segíti a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata is. Gyakran előfordult, hogy hajót, vitorlást, akik kint rekedtek egy-egy hirtelen jövő viharban partra kellett segíteni. „Felfordult vitorlás vagy felfordult csónak mentése is volt már feladat, de sajnos fürdőzött is kellett már a vízből kisegíteni, és gyakran volt olyan eset is, amikor már valakinek az élettelen testét tudták csak kiemelni a Balatonból” – mondta Csondor Henrietta.

A vízben a villámlás elől sem vagyunk biztonságban, ahogy például egy fa alatt sem, tehát ilyen esetben semmiképpen se tartózkodjunk a parton, és a vízben sem.

A katasztrófavédelem tanácsai a pánikhelyzetekre

A nyári időszakban gyakran előfordul, hogy hőségriadót rendel el az országos tisztifőorvos, meghatározott időre. Ilyenkor az embereknek több folyadékbevitelre van szükségük, mivel jobban izzadunk, gyorsabban felhevül a testünk. Felhevül testtel ne ugorjunk a vízbe – figyelmeztet Csondor Henrietta. Illetve az olyan partszakaszokon, ahol több a szikla szintén ne ugorjunk a vízbe, mert könnyen megsérülhetünk. Hőségriadó idején óvakodjunk az alkoholfogyasztástól és a kávéfogyasztástól, mivel az alkohol dehidratálja a szervezetet, a kávé pedig vízhajtó hatással rendelkezik. Gondoskodjunk fejvédőről és legyen nálunk olyan napvédő, amivel bekenhetjük magunkat. Ilyenkor ugyanis a napszúrás és a hőkimerülés esélye is növekszik.