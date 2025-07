Kern András megmutatta balatoni csodaházát (+ videó)

Kern András gyerekkori álma teljesült azzal, hogy saját házat építtetett a Balaton partjára. Balatonszepezdi nyaralója nem hivalkodó, mégis magával ragadó: a kert végében már a tó hullámai fodrozódnak, bent pedig minden a békéről szól.

Kern Andrásnak gyerekkori álma teljesült a balatoni házzal

Forrás: TV2 Tények

Kern András balatoni házában a semmittevés is érték

Kern elárulta, hogy ha teheti, csak olvas, alszik és nézi a vizet, szerinte ez a tökéletes kikapcsolódás. A ház egyszerűsége és természetközeli hangulata valódi feltöltődést kínál. Bár még mindig rengeteget dolgozik, 12 színházi előadásban is szerepel, ha teheti, kiszakad a város zajából, és visszavonul ebbe a különleges otthonba.

Színház és érzékenység

Sokan mondják rá, hogy nehéz ember, ő viszont úgy látja: egyszerűen csak nem hagyja szó nélkül a körülötte zajló visszásságokat. Ami másnak csak apróság, az nála kiveri a biztosítékot, nem a konfliktuskeresés vezeti, hanem az igazságérzet. A dicséreteket csendben fogadja, a kritikák viszont bármilyen régóta is van a pályán, mélyen megérintik - mondta a Tények műsorvezetőjének.

És miközben a balatoni házában élvezi a semmittevést, a színházat sem engedi el. Jelenleg is tucatnyi darabban játszik, hamarosan pedig egy mozifilmben is láthatjuk. Saját bevallása szerint ma már nehezebben megy neki a szövegtanulás, de ez inkább kihívás számára, motivációt jelent, hogy továbbra is a legjobbat hozza ki magából.