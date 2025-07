A legtöbben elfelejtik, pedig nyáron is lehet vetni – csak tudni kell, mit mikor

Még nyáron is bőven van mit vetni – ezt bizonyítja egy bakonyi kiskert is, ahol a gazda, Fehér Ibolya több éve műveli saját kertjét a párjával. Virágkötészetet tanult fiatalabb korában, mindig is szerette a növényeket, most pedig nyugdíjasként ezzel foglalkozik szinte minden nap. A kis bakonyi parcellában folyamatos a termés, és most hétről hétre követjük, hogyan alakul a szezon – mit lehet vetni, mikor érik be, és mire kell figyelni.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A kert zöldségei

A kertben jelenleg többféle zöldség is nő – van a kertben uborka, ami szépen fut már. A cukkini és a tök is terem, ezekből már szüreteltünk is, de még mindig tele van virággal a növény – mondta miközben körbe vezetett a kerten –, a paradicsom most kezd érni, van belőle törpe és futó is.

Magas-ágyások, karók, bokrok és futónövények váltják egymást, a kert minden négyzetcentimétere be van lakva – ami mégsem, azt az unokák játékai foglalják el. A zöldbab egyelőre csak virágzik, de hamarosan beindul – ahogy Ibolya mondja: „méteres zöldbab lesz ebből”.

Mit vethetünk nyáron?

Bár a legtöbb tavaszi vetés már a földben van, nyáron is akad néhány lehetőség – kelbimbót például lehet most vetni, meg retket is. Borsóval is, lehet próbálkozni, csak locsolni kell. Zöldségből a rövid tenyészidejű másodéves spenót, hagyma, saláta, rukkola, sárgarépa. Ezekkel most is lehet foglalkozni. El lehet vetni a póréhagymának valót is, vagy épp a tavaszra való hagymát és a céklát se felejtsük – sorolja.