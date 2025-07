Megállíthatatlanul hódítanak a saját udvaros otthonok – Mutatjuk, miért keresik őket ennyien!

Ár és kínálati jelzések: Veszprémben:

Az elmúlt hónapokban az árak további 3 %‑kal emelkedtek, közvetlenül megerősítve a folyamatos keresletet. Ez a kertes veszprémi ingatlan megfelel ezeknek a kritériumoknak. Kiváló választás ez a típus azok számára, akik még nem készek elköteleződni a nagy ráfordítást igénylő családi házak iránt. Az új otthonteremtési támogatásban a társasházi lakások esetében az eredetileg is tervezett 100 millió, családi házaknál viszont 150 millió forint lesz a felső értékhatár.

Ez a veszprémi udvaros lakás alig van a lélektani határ felett

Kiskertes irányzat a régióban

A felújított vagy jó állapotú családi házak (70–120 m²) különösen vonzóak – országos trendek alapján ez jellemző a vidéki agglomerációkra is; Veszprémnél ez is igaz . Új építésű társasházi lakások (A+ energetikai besorolásúak, napelem elhelyezésével) is népszerűek, de ezek inkább panel vagy lakás kategóriák. A csok és egyéb támogatások segítik a fiatal, kertvárosi életmódot választókat – ahogy országosan, úgy Veszprém környékén is vonzó ez a lehetőség. A megye második legnépesebb városában, Pápán 30 millióért hozzá lehet jutni egy kertkapcsolatos, privát térrel rendelkező lakáshoz, amihez kiváló lehetőséget kínál az Otthon Start Program hitelkonstrukciója. A pápai ingatlan a kedvező négyzetméterára mellett privát teret is biztosít udvarán.

Pápán hasonló feltételekkel majdnem fele áron kínálják a népszerű ingatlantípust

