Nem hagyják veszni a különleges hangulatú kertmozikat (+ galéria, videó)

A digitális mozigéppel Fövenyesen már premier filmeket is tudtak vetíteni, többé már nem utánjátszó mozi voltak, emiatt a nézettség is megugrott. Nem sokkal ezután a balatonakali önkormányzat egy pályázat segítségével felújította a kertmozit és környékét, majd felajánlották Mátyáséknak az üzemeltetést. Nekik sikerül beszerezni egy újabb digitális mozigépet, így már 11 éve Fövenyesen és Balatonakalin párhuzamosan üzemel a két kertmozi. A vetítéseket összehangolják, sosem megy a két helyen ugyanaz, vagy hasonló témájú film, illetve az amerikai sikerfilmek mellet művészfilmeket is vetítenek. Ezeket a filmeket gyakran eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik. Hetente mindennap, minden este vetítenek, és gyermekprogramokkal színesítik a kínálatot szombatonként.

Mátyás agrármérnökkén végzett, Cili környezetmérnökként, ezért fontosnak tartják az ökológiai szemléletet. Szelektíven gyűjtik a hulladékot, biológiai szúnyogvédelmet folytatnak a telepített növényekkel és bio szúnyogriasztóval. A kis kertjükben zöldségeket termesztenek, amit esővízzel locsolnak. Van külön gyermekpáholy és esőpáholy, a vetítésekre mindent be lehet hozni, beleértve a kutyákat is, pokrócot ők biztosítanak. Próbálnak edukálni is, például a gyermekprogramoknál nem árulnak popcornt, hanem dinnyeszeleteket vagy aszalt gyümölcsöt.

Fövenyesen mindent ketten csinálnak, Balatonakaliban pedig van egy megbízható csapatuk, de a háttérmunka így is az övék abban a faluban is. Mindkét helyen vannak kiemelt programok is, Balatonakaliban

például augusztus 5-én Törő Balázs múzeológus Filmek Mentén Formákon Túl címmel fog tartani hely- és filmtörténeti sétát, ahol filmes vonatkozású helyszíneket keresnek fel. A Hogyan tudnék élni nélküled? című film egyes jeleneteit egy balatonakali diáktáborban forgatták, ezeket a helyszíneket is végigjárják, majd természetesen a filmet is levetítik. Fövenyesen a Csókoljál meg, Kiscsillag! vetítése előtt lesz közönségtalálkozó a Kicsillag zenekarral, a Köln 75 című film vetítése előtt pedig élőben fog zenélni egy jazzduó. Augusztus 11-én D. Sós Bálint Minden rendben című nagyjátékfilmje előtt a rendezővel beszélgetnek az apaság kihívásairól, majd augusztus 20-án Füredi Zoltánnal találkozhatunk Fövenyesen a Legbelső Ázsia című dokumentumfilmje kapcsán.