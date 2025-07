Augusztusi kínai horoszkóp: pénzügyi sikert hozhat a Jang Fa Majom, ha betartod ezt az egy szabályt!

A kínai horoszkóp tranzit elemzésem szerint, ha nyaralást tervezel, most elindulhatsz egy nagyobb útra, felfedezheted azokat a helyeket, ahová mindig is vágytál, lendület és aktív mozgás jellemzi majd az augusztust, és ehhez óriási támogató energiát ad a Jang Fa Majom energiája! Az eddigi befelé figyelő, meditatív időszak után, amit a Jin Víz Kecske júliusi energiái hoztak, most hirtelen új lehetőségek, irányváltások, gyors döntések kerülnek előtérbe, és a szív helyett az ész dominál majd. Észrevetted te is, hogy a július mennyire elmélyült és „bamba" időszakot hozott? Hát, augusztusban egészen más energiákra számíthatunk! Az augusztusi Jang Fa Majom hónapja dinamizmust, belső tisztázást és aktív tervezést hoz, találkozik a háttérben húzódó Jin Fa Kígyó év hatásával, ami mély átalakulásra, fejlődésre és tudatosságra hív. A két Fa (Jin-Jang) energiája, az évé és a hónapé egymással királyi struktúrában áll, azaz megnyílnak az „anyagi kapuk", a vállalkozási kedv szárnyakat kap, fókuszba kerül a kommunikáció és a pénzügyek. Tehát ez jó időszak üzletindításhoz, társuláshoz, közös felelősségvállalással járó projektekhez, de csak egy feltétellel!

Kínai horoszkóp – az augusztusi Jang Fa Majom hónap üzenete: vágj bele, de csak egy feltétellel!

Illusztráció/Shutterstock

Kínai horoszkóp a munka- és pénzügyek világában: vágj bele, de csak egy feltétellel!

Vágj bele, de ne egyedül és törvényesen! – így szólhatna a hónap üzenete, ahogy a Majom fémenergiája vágja a fá,t feszültséget okozva a hónap energiáiban. Mit jelent ez? Vágj bele, de csak törvényesen, és oszd meg a bevételed! Mindent, amit „megálmodtál” a merengős, intuitív júliusi Jin Kecske hónapban, azt most valóra válthatod, egy feltétellel: a természeti és társadalmi törvényeket be kell tartanod! A hónap energiája támogatja az új üzleti irányokat, karrierváltást vagy akár közös vállalkozás indítását, különösen akkor, ha ez kapcsolódik tanácsadáshoz, kreatív tevékenységhez vagy spirituális segítéshez. A királyi struktúrában álló elemek erős hangsúlyt helyeznek a pénz, a tekintély és az etika hármasára, de a siker most csak belső integritással érhető el! A király attól lesz jó és sikeres uralkodó, ha igazságos és megosztja vagyonát, nemde?