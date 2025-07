Zene, ami nemcsak rímel, de gondolkodtat is. Nagyot szólt a Kiscsillag a Művészetek Völgyében (galéria)

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) udvara egész nap változatos programokkal várja a látogatókat. Nappal kreatív alkotóműhelyek kínálnak kikapcsolódást, este pedig koncertek hozzák a fesztiválhangulatot a díszvilágításban úszó szabadtéri helyszínre. A Művészetek Völgye nem ismeretlen terep Lovasi csapatának: A hely szellemisége (falusi környezet, összművészetiség) mindig is rezonált zenei világukkal – különösen a Kiscsillag színházi koncertjeiben, amelyek ötvözik a zenét és az abszurd történetmesélést. A zenekar több alkalommal játszott már a fesztiválon.

Nem csak a színpad előtt tombolt a közönség a Kiscsillagra, púposra megtelt a nézőtér a koncerten

Fotó: FULOP ILDIKO

A Kiscsillag nem csupán zenekar, hanem egy életérzés

A Lovasi András vezette formáció zenéje – ahol a gitárzúzás mögött ott lapul egy félmosoly, és egy jól időzített irodalmi utalás – egyszerre játékos és gondolatébresztő – mint egy jól elmesélt történet, amelyben mindig van egy csavar a végén.

Csütörtök este népes publikum előtt csillogtatta meg zenei repertoárját az együttes. Gyakorlatilag az első percektől fogva forrt a levegő, ahogy a frontember színpadra lépett. Ki gondolta volna, hogy a 2005-ben még hobbi garázsprojektként elstartoló együttes mára az egyik legkarakteresebb alterrock zenekarrá növi ki magát? A gitáralapú, stílusokon átívelő dalok, Lovasi ironikus szövegvilága és a többszólamú vokálok évről évre új színt adnak a produkciónak. A Kiscsillag valóban az, aminek indult, baráti örömzenélés amire nem meglepő módon hihetetlen fogékony a hazai közönség.

Dalaik ritkán szólnak egyetlen érzelemről. Ehelyett képesek megidézni egy teljes élethelyzetet – legyen az egy diszkrét lakótelepi dráma, egy ironikus szerelmi jelenet, vagy egy nemzedéki kiáltás fülledt próbatermi szaggal. A szövegek gyakran groteszkek, abszurdba hajlók, mégis mély emberismeretről árulkodnak. Egy Kiscsillag-koncert egyfajta improvizált színház. Minden megszólaltatott akkord a zenekar párbeszéde a közönséggel, amit a mosolygó arcok, a hullámzó tömeg és a ritmusra mozduló testek tesznek láthatóvá.

A taliándörögdi koncerten nemcsak hallgatta, hanem átélte a közönség a Kiscsillag világát – ahogy a színpadon elcsattant egy-egy abszurd párbeszéd, úgy váltak a nézők is egy nagy, közös jelenet statisztáivá. Nem volt különválasztva zene és szöveg: két dal között most is gyakran születtek meg olyan mondatok, amelyek egyszerre nevettettek és ébresztettek öntudatra. Aztán átadták helyüket a fülbemászó dallamoknak, és a vastapsnak.