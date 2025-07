Kontrát Károly: A Csillagpont közösséget épít és reményt ad a fiataloknak (+ galéria)

A Balaton partján, Zánkán megrendezett fesztivál különleges atmoszférája egyszerre kínál testi és lelki feltöltődést: változatos zenei programok, lelki alkalmak, sportlehetőségek és előadások várják a résztvevőket. A fesztiválra ellátogatott Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő, aki örömmel osztotta meg benyomásait az eseményről a Veol/Napló tudósítójával. – Ez a rendezvény közösséget épít és összekovácsol. Gratulálok a szervezőknek, fantasztikus hangulat uralkodik. Jó látni, hogy ennyi fiatal beszélget, mosolyog, jól érzi magát – mondta az országgyűlési képviselő.

Kontrát Károly (jobbról) országgyűlési képviselő a Csillagpont fesztiválon

Fotó: Pereczkján Ivett

Kontrát Károly szerint a Csillagpont fesztivál szerepe abban is kiemelkedő, hogy választ ad a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre – akár a hitről, akár magyarságtudatról, hazafiságról van szó. Kiemelte, hogy a határon innen és túlról érkező fiatalok is megtalálják itt a közös hangot, és olyan barátságok születnek, amelyek túlélhetik a fesztivál napjait is. A több mint hatszáz önkéntes munkájának köszönhetően a Csillagpont valódi otthonérzést teremt, egy olyan közösséget, ahol a fiatalok nemcsak új barátokat találhatnak, hanem saját hitükkel is mélyebb kapcsolatba kerülhetnek.

– A legfontosabb, hogy békesség van, szeretet van, hit van, ez csak jó lehet – fogalmazott.

Kontrát Károly a fesztiválról

Arra a kérdésre, hogyan vihetők tovább ezek az élmények a hétköznapokba, Kontrát úgy válaszolt: – Bízom abban, hogy annyit sikerül töltekezni, hogy ez átsegíti a fiatalokat a mindennapok küzdelmein is. A hit szerepe ebben óriási, kapaszkodót nyújthat életük nehezebb szakaszaiban.

Végül üzenetet is küldött azoknak a fiataloknak, akik most először vettek részt a Csillagponton: – Jöjjenek el legközelebb is! Érezzék otthon magukat ebben a gyönyörű környezetben. Minden adott ahhoz, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak – mondta Kontrát Károly.

A Csillagpont tehát sokkal több, mint egy nyári fesztivál. Egy olyan találkozási pont, ahol Isten szeretete, barátságok és lelki feltöltődés egyszerre vannak jelen, és mindez a Balaton partján, egy olyan közösségben, ahol mindenki megtalálhatja a helyét.