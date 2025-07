Megjelent a repülő kullancs, életveszélyes csípéssel fenyeget

Repülés közben szinte hangtalan, a kullancslégy csípése viszont kifejezetten fájdalmas, és komoly veszélyt jelenthet a kedvenceinkre is. Elpusztítani sem könnyű: a puszta letaposás nem elég, csak kemény felülettel lehet összenyomni. Érdemes mindenki alaposan átvizsgálja magát egy séta vagy kirándulás után!

Egyre jobban elterjed a kullancslégy.

Forrás: Délmagyar.hu

A kullancslégy nem válogat

A kullancslegyek olyan külső ektoparaziták, amelyek madarakon, valamint házi- és vadon élő emlősökön élősködnek. Bár a légyalkatúak közé tartoznak, nevükkel ellentétben vérszívó életmódot folytatnak. Magyarországon leggyakrabban a ló-kullancsléggyel és a szarvas-kullancsléggyel találkozhatunk, főként legelők, istállók környékén, illetve erdőkben túrázva. Az utóbbi időben azonban már városi környezetben is megjelentek. Noha nevük arra utal, mintha kizárólag lovakat vagy szarvasokat támadnának, valójában más emlősöket is megtámadnak, például kutyákat és embereket is. Előszeretettel bújnak a ruházat alá, testhajlatokba, fülbe vagy hajba, ahol erős lábaikkal és karmaikkal szorosan megkapaszkodnak. Csípésük erős viszketéssel és duzzanattal jár, amely tartósan megmaradhat a bőrön, ritka esetben pedig akár életveszélyes allergiás reakciót is kiválthat.

Kemény kitinvázuk miatt a hagyományos legyekkel ellentétben szinte lehetetlen őket lecsapni, ráadásul a hagyományos kullancs- és más rovarellenes szerek teljesen hatástalanok velük szemben. Ha kirándulni megyünk, javasolt a zárt öltözék, illetve ha már ránk szállt a rovar, legjobb zsebkendővel megfogni, majd körömmel szétnyomni – írja a delmagyar.hu