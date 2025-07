Ezek az önfeledten fürdőző kutyák bárkit jobb kedvre derítenek (galéria)

A kutyás pancsolás látványa egyszerre vidám, megható és végtelenül természetes – hiszen miért is ne élveznék a vizet éppúgy, mint mi? Veszprém vármegyében is fellelhető pár kutyastrand, ahol négylábú barátaink is élvezhetik a hűsítő vizet a Balaton-parton is.

Kutyastrand: így pancsolnak a négylábúak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A vízparton szabadon szaladgáló, játékosan ugráló, önfeledten úszkáló ebek látványa szinte mindenkit mosolygásra késztet. Egy-egy boldog farokcsóválás, vízből kikandikáló nedves pofa vagy épp egy energikus vízbe vetődés többet mond minden szónál: ezek a kutyák imádják a nyarat.

Ahol engedélyezett, sok gazdi előszeretettel viszi le kedvencét a tópartra vagy kutyabarát strandokra, és nem véletlenül – a közös fürdőzés igazi élmény mindkét félnek. Ráadásul a mozgás, az úszás remek formában tartja a kutyákat, és kellemesen lehűti őket a kánikulában.

A kutyák boldogsága pedig ragadós. Ahogy szaladnak a víz felé, fröcskölnek, hempergőznek, majd jólesően rázzák le magukról a vizet – az egész olyan, mintha egy nyári reklámfilm elevenedne meg előttünk. És néha pont ennyire egyszerű az öröm: egy kutya, egy tócsa és egy forró nyári nap.