Strandolj kutyával! – Itt lehet 2025-ben büntetés nélkül fürdetni a négylábút

A Kraft SE Facebook bejegyzése szerint 2025-ben is több balatoni helyszín várja a gazdikat és kedvenceiket. A fonyódi kutyastrand a legismertebb: hivatalos kijelölés, kutyarészek, rámpák és még SUP-bérlés is elérhető. Balatonföldváron füves, árnyékos, ráadásul ingyenes partszakasz biztosít kellemes kikapcsolódást.

Kutyastrandok 2025: Íme a friss lista!

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Zamárdi, Tihany és Keszthely is kedvelt célpont, de a sajkodi strandra tilos kutyát bevinni, ami a strand hivatalos oldalán is fel van tüntetve. Ezt egy hozzászóló is megerősítette a Kraft SE bejegyzése alatt: a strand előtt tiltótáblát is kihelyeztek és a közteresek akár büntethetnek is, bár sokan ennek ellenére is fürdetnek ott kutyát. Egy friss beszámoló alapján a hétvégén is több kutyás család strandolt a helyszínen – ellenőrzés nélkül.

Az biztos: kutya nélkül nyaralni sok gazdinak nem opció, ezért érdemes előre tájékozódni, hol lehet legálisan együtt csobbanni. A hivatalos kutyás strandokon nemcsak a szabályok betartása biztosított, de kutyabarát infrastruktúra is rendelkezésre áll – rámpák, ivóvíz, árnyék, póráztartók.

